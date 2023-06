Einstiges Technikum in Bad Frankenhausen öffnet Türen

Im geschichtsträchtigen Gebäude am Kantor-Bischoff-Platz in Bad Frankenhausen, das einst das Kyffhäuser-Technikum und bis 2019 das Kyffhäuser Gymnasium beherbergte, lässt der Heldrunger Bauunternehmer Silvio Kunze 14 hochwertig sanierte Wohnungen entstehen.

Wer das ehemalige Haus 2 des Kyffhäuser-Gymnasiums in Bad Frankenhausen nach dem Umbau zu einem Wohngebäude besichtigen möchte, der hat am Freitag, den 25. August, Gelegenheit dazu.

An diesem Tag werden von 12 bis 15 Uhr die Türen des ehemaligen Technikums für Besucher offen stehen, kündigt der Heldrunger Bauunternehmer Silvio Kunze an, der das denkmalgeschützte und bis zuletzt als Schulgebäude genutzte Objekt an der Frankenhäuser Unterkirche erwarb und in den vergangenen Monaten ausgebaut hat.

In dem zweiflügeligen Gebäude entstehen 14 exklusive Wohnungen, viele davon behindertengerecht.