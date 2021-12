Einstimmung auf das Fest im Kyffhäuserkreis

Musikalisch geht es am dritten Advent in der Unterkirche (Archivbild von 2019) zu, wo die Kantorei Bad Frankenhausen um 17 Uhr zum Adventskonzert einlädt.

Kyffhäuserkreis. Auch am dritten Adventswochenende stimmen Veranstaltungen auf die Weihnachtszeit ein.

Am Wochenende gibt es wieder einige Angebote, die das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Konzerte

Während die Marktmusiken in der Trinitatiskirche in Sondershausen erst einmal pausieren, wird es am Freitag um 18 Uhr eine Adventsandacht mit dem Projektchor unter dem Titel „Seht die gute Zeit ist nah“ mit Musik und Texten zum 3. Advent geben. Es erklingen von einem kleinen Projektchor gesungene bekannte Melodien um Advent und Weihnachten sowie Werke von Johann Eccard, Andreas Hammerschmidt und Heinrich Schütz. Pfarrer Karl Weber umrahmt die Musik mit geistlichen Texten. Es gelten für den Einlass die bekannten 3G-Bestimmungen.

Im Rathaussaal von Artern findet am Freitag ab 19 Uhr ein klassisches Konzert, organisiert vom Verein ars interactiva, statt. Gespielt werden Werke von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Dieses Konzert wird Piotr Oczkowski (Flügel) zusammen mit Tabea Heinze (Violine) und Janos Litak (Violincello) spielen. Im Konzertsaal muss eine zugelassene Maske getragen werden. Außerdem gilt die 3G-Regel, die auch kontrolliert wird.

Aufgrund der geringeren Zuschauerkapazitäten im Theater Nordhausen wird das Weihnachtskonzert am Samstag neu organisiert. Die Karten für das um 19.30 Uhr geplante Konzert wurden storniert. Wer dennoch dem Loh-Orchester unter Leitung des ehemaligen Generalmusikdirektor Hiroaki Masuda lauschen will, könne seine Karten umtauschen und am Samstag um 20 Uhr und noch einmal am 25. Dezember um 14.30 Uhr zur Vorstellung kommen.

Auf 17 Uhr verschiebt sich das Adventskonzert der Kantorei Bad Frankenhausen unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann am Sonntag in der Unterkirche in Bad Frankenhausen. Zu hören ist geistliche Adventsmusik aus dem Weihnachtsoratorium. Für Gäste gilt die 3G-Regel. Die Teststation an der Therme öffnet um 15 Uhr.

Kindertheater

Im Ringcafé auf dem Possen bei Sondershausen gibt es am Sonntag ab 15 Uhr eine Märchenvorführung. Gezeigt wird „Hänsel und Gretel“ von den Gebrüdern Grimm. Das Märchenspiel vom Kindertheater „Doncalli“ ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert rund 75 Minuten.

Baumschlagen

Am Samstag ab 9 Uhr können im Oberholz bei Allmenhausen Weihnachtsbäume geschlagen werden. Thüringenforst bietet die Blaufichten an. Die Bäume werden jedes Jahr nachgepflanzt. Handschuhe und Säge sind mitzubringen. Bis 13 Uhr soll die Aktion dauern. Glühwein und Bratwurst können aufgrund der Pandemie aber nicht angeboten werden, teilte Thüringenforst mit.

Märchenwiese

In Wiehe kann noch bis Heiligabend (24. Dezember) die Märchenwiese besucht werden. Im Pfarrgarten warten Dornröschen, Aschenputtel, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Froschkönig, Frau Holle und weitere Klassiker der Grimm’schen Märchen – insgesamt 19 Figuren in Lebensgröße – auf kleine und große Besucher, liebevoll gebaut und bemalt von Familie Janetzky. Am eindrucksvollsten ist die Märchenwiese bei abendlicher Beleuchtung.

Stille Einkehr

An allen vier Adventswochenenden (jeweils samstags und sonntags) lädt von 14 bis 17 Uhr die festlich geschmückte Bartholomäuskirche in Wiehe zum stillen Gebet ein.