Eintritt ein Kilo Altpapier: Gymnasium in Bad Frankenhausen freut sich auf viele Gäste

Bad Frankenhausen. Erstes Schulfest zum Schuljahresausklang am neuen Schulstandort in Bad Frankenhausen.

Knapp vier Jahre nach dem Schulfest zur feierlichen Eröffnung des Neubaus freuen sich Schülerinnen und Schüler des Kyffhäuser-Gymnasiums, Lehrkräfte und Eltern auf das Schulfest an diesem Donnerstag (29. Juni). Zu dem Höhepunkt am Schuljahresende werden traditionell auch die neuen Fünftklässler und ihre Eltern begrüßt, um in lockerer Atmosphäre die künftigen Mitschüler und Lehrer kennenzulernen. Aber auch alle anderen Neugierigen sind herzlich eingeladen, die sich für das Schulleben interessieren, freuen sich Schulleiterin Silvia Exner und ihre Stellvertreterin Sylvia Thiele auf große Resonanz.

Ab 17 Uhr erwarten die Besucher verschiedene Aktivitäten im Außenbereich, darunter Aufführungen der Theatergruppen, Tänze, Büchermarkt, Slackline, Entenrennen, Glücksrad, Fußballturnier und Schach. Außerdem stellen sich die Arbeitsgemeinschaften vor, drei Schulführungen sind geplant und auf knurrende Mägen warten nicht nur Grillwürstchen und Steaks, sondern auch vegane und vegetarische Kost sowie eine süße Ecke. Der Eintritt kostet ein Kilo Altpapier, schmunzelt die Schulleiterin. Es ist das erste Schulfest zum Schuljahresende am neuen Standort nachdreijähriger Corona-Pause. kf