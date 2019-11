Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwohnerversammlung in Ebeleben

Am Freitag, dem 22. November, 19 Uhr, lädt die Stadtverwaltung Ebeleben alle Einwohner der Einheitsgemeinde zu einer Einwohnerversammlung in das Karl-Marien-Haus im Teichmühlenweg ein. Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) spricht zu aktuellen Themen der Stadt, Gäste können Anfragen an die Stadtverwaltung stellen. Der Saal im Karl-Marien-Haus ist barrierefrei zu begehen. Einwohner der Stadt können bis spätestens zwei Tage vor Beginn der Versammlung Anfragen in wichtigen Angelegenheiten zur Aufnahme in die Tagesordnung bei der Verwaltung einreichen.