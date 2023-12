Einwohnerversammlung Ebeleben Einwohnerversammlung in Ebeleben

Ebeleben Für interessierte Einwohner gibt es die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen zu informieren. Zudem findet in der kommenden Woche eine Stadtratssitzung statt.

Stadtverwaltung und Stadtrat heißen am Donnerstag, dem 7. Dezember, zur öffentlichen Einwohnerversammlung für Ebeleben mit seinen Ortsteilen und Gemeinden willkommen. Im Ratskeller in Ebeleben beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr. Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) wird über das aktuelle Geschehen informieren und auf Fragen reagieren.

In der kommenden Woche findet dann die öffentliche Stadtratssitzung im Gebäude der Feuerwehr in Ebeleben statt. Am Donnerstag, dem 14. Dezember, geht es ab 19 Uhr dann unter anderem um die Vorstellung der neuen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Vereidigung eines neuen Stadtratsmitglieds sowie die kommunale Wärmeplanung, die Photovoltaikfreifächenanlage Rockensußra und den Solarpark Ebeleben.