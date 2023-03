Foto: Henning Most / Archiv

Einwohnerversammlung in Holzsußra

Holzsußra. In der Gaststätte „Zum Urtal“ wollen Einwohner und Gemeinderat Informationen austausche, Fragen stellen und beantworten.

Zur Versammlung sind die Einwohner Holzsußras am Mittwoch, dem 22. März, ab 19 Uhr in der Gemeindegaststätte „Zum Urtal“ willkommen. Der Gemeinderat berichtet unter anderem über Zahlen, Daten und Fakten zur Gemeindeentwicklung und informiert über die Jahresrechnungen 2019 bis 2022. Auch über die Haushaltsplanung 2023 und die finanzielle Situation der Gemeinde erfolgt Berichterstattung. Des Weiteren wird die Umfrage zur Lebens- und Wohnsituation ausgewertet, heißt es. Zudem wird es eine Übersicht über die bevorstehenden Veranstaltungen in Holzsußra geben.

Im Anschluss können Einwohner Fragen stellen. Es wird jedoch darum gebeten, die Themen und Fragen bis zum 17. März beim Gemeinderat einzureichen.