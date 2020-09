Artern. Ein ehemaliges Ladengeschäft wird für Aussteller des Gesundheitstages gereinigt. Bunter Strauß an Angeboten in der Innenstadt.

Einzelhändler freuen sich auf das Heimatshoppen in Artern

Auf den letzten Metern der Vorbereitungen für das erste IHK-Heimatshoppen in der Salinestadt, schwangen die beteiligten Akteure eigenhändig Besen, Staubsaugen und Lappen, um die Räumlichkeiten auf Vordermann zu bringen. Am Samstag beginnt das Heimatshoppen sowie der Gesundheitstag samt weiteren Überraschungen in der Innenstadt.