Esperstedt. In unserer Serie „Drei Fragen an“ kommt Alexander Kuppe, der Vorsitzende des Kraftsport und Fitnessvereins „Eisenschmiede“, zu Wort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einzeltraining und Umzug für starke Männer

Im Frühjahr beginnt für viele Vereine die Zeit der Feste, Konzerte, Ausstellungen und Treffen. Doch Feste und Corona vertragen sich nicht: Wie organisieren die Vereine ihren Alltag neu? Heute: Alexander Kuppe, Vorsitzender des Kraftsport und Fitnessvereins „Eisenschmiede“ im Bad Frankenhäuser Ortsteil Esperstedt.

Wie sieht derzeit das Vereinsleben aus?

Es ist wegen der Corona-Situation und den Vorschriften nur Einzeltraining angesagt. Der Verein hat 20 Mitglieder, sie kommen aus dem Kyffhäuserkreis, aus Nordhausen und Erfurt. Es ist keine reine Männerrunde, es sind auch drei Frauen dabei. Wir sind mittlerweile von Ringleben nach Esperstedt umgezogen. Ich habe ein Haus gekauft, den ehemaligen Kindergarten, das stelle ich dem Verein zur Verfügung. Wir haben Stück für Stück renoviert und sind eingezogen.

Gab es bereits Kraftsport-Strongman-Wettkämpfe, die aber ausgefallen sind?

Ja. Mit jeweils drei Mann wären wir bei Wettkämpfen der Fibo in Köln, der großen internationalen Fitnessmesse, in Rosenheim und in Passau dabei gewesen. Nun schauen wir, wann und unter welchen Auflagen die Fitnessstudios öffnen können. Ausreichend Platz für uns zum Training haben wir im neuen Domizil.

In den vergangenen Jahren gab es durch den Verein auch Wettbewerbe im Kyffhäuserkreis, ist da für 2020 was geplant?

Auf jeden Fall wollen wir, wenn es möglich ist, im Juni, Juli oder August zu einem Tag der offenen Tür nach Esperstedt einladen, da wird es auch einen Strogman-Show-Wettkampf geben. Für 2021 denken wir über eine Benefizveranstaltung oder einen Wettkampf im Kyffhäuserkreis nach. igl