Foto: Henning Most

Babett Esche vom Tierschutzverein „Hoffnung für kleine Samtpfoten“ in Sondershausen kümmert sich in der neuen Kranken- und Quarantänestation um eine Katze, die nach einer Verletzungen durch Hundebisse aufgepäppelt wird.

Sondershausen. Im Katzenasyl an der Sondershäuser Schachtstraße ist eine moderne Quarantäne- und Krankenstation eingerichtet.

Einzelzimmer für kranke Samtpfoten

Das Katzenasyl an der Sondershäuser Schachtstraße hat jetzt eine eigene Kranken- und Quarantänestation. In vier geräumigen Einzelboxen päppeln dort Mitglieder vom Verein „Hoffnung für kleine Samtpfoten“ kranke Tiere auf oder halten gerade aufgenommene Streuner und ausgesetzte Katzen unter Beobachtung. So soll verhindert werden, dass die Neuankömmlinge Krankheiten zu den etwa 50 anderen Bewohnern des Katzenheimes einschleppen. „Das war unter den Bedingungen, die wir bisher hier hatten, immer ein großes Risiko“, erklärt Babett Esche vom Verein.

Damit die Ansteckungsgefahr nun auf Dauer minimiert werden kann, seien mehr als 10.000 Euro in die Quarantäne-Abteilung investiert worden. Die Station erreiche fast den Hygienestandard von Tierkliniken. Sie ist in einem der insgesamt vier ehemaligen Wohn- oder Bürocontainern, die Anfang des Jahres auf dem ehemaligen Gnadenhofgelände eingerichtet. Der darf nur über ein spezielles Schleusen-Türsystem betreten werden, um den Kontakt der regelmäßig desinfizierten Innenräume mit der Außenwelt weitgehend zu verhindern. Es liegen Schuhüberzieher und Gummihandschuhe bereit, die angezogen werden müssen, wenn sich die Katzenfreunde den Tieren in der Station nähern um sie zu untersuchen oder zu versorgen. Noch sichtlich mitgenommen kuriert eine Katze in einem der Käfig-Krankenzimmer ihre schweren Verletzungen nach einer Hundeattacke aus. Ihr dabei beinahe abgerissener Schwanz hatte amputiert werden müssen. „Wir behandeln nun innerhalb weniger Tage schon das zweite Opfer, das mit gefährlichen Bisswunden bei der Wipperbrücke am Planplatz gefunden worden war“, berichtet Matthias Esche, der Chef vom Samtpfoten-Verein. „Dort hat wohl ein Hundehalter sein Tier nicht unter Kontrolle“, mutmaßt er. In der neue Krankenstation des Vereins haben die Opfer nun aber wenigstens gute Aussichten, wieder gesund zu werden. Vollkommen fidel streicht eine zweite Katze durch die Box gleich neben der mit dem verletzten Tier. Ihr geht es augenscheinlich gut. Trotzdem muss sie noch einige Tage in der Station bleiben bis feststeht, dass sie nicht doch eine Krankheit in sich trägt. Sie war gerade erst im Katzenasyl aufgenommen worden. Zeigt der Neuzugang keine verdächtigen Symptome, kann er bald schon mit den anderen Katzen auf dem weitläufigen Tierheim-Areal herumtollen. Und vielleicht auch eine er neu eingerichteten Unterkünfte für die Samtpfoten in einem der drei anderen Wohncontainer beziehen. Dort ist es nicht nur das ganze Jahr über trocken und geschützt. In den Wintermonaten werden die Container außerdem zentral beheizt, um es den Stubentigern unter den Heiminsassen angenehm zu machen. Dass es den Tieren so gut geht, lässt sich der Verein Einiges kosten. Mehr als 1000 Euro betrage die jährliche Rechnung für Heizöl, rechnet Esche vor. Solche Ausgaben und die Kosten für Futter und medizinische Versorgung der Katzen bestreite der Verein allein aus Spenden. Die Container und die Ausstattung für die Quarantänestation waren von den rund 42.000 Euro beschafft worden, die der Verein aus einem Förderprogramm des Landes zur Unterstützung von Tierschutzprojekten erhalten hatte. Damit es im Katzenasyl auf Dauer nicht zu eng wird, ist der Verein daran interessiert, Katzen an neue Besitzer abzugeben. Das gelinge auch zunehmend, freut sich Vorsitzender Esche. Im zurückliegenden Jahr seien mehr als 50 Tiere vermittelt worden. Fast alle mussten zuvor kastriert, viele außerdem noch gechipt werden. Für die Kastrationen bekam der Verein 2019 etwa 9500 Euro Förderung vom Freistaat Thüringen. Auch für das neue Jahr sei wieder finanzielle Unterstützung vom Land beantragt um mit dem Geld die ungezügelte Vermehrung von Katzen einzudämmen, erklärt Matthias Esche.