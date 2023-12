Zum Schlittschuhlaufen gibt es in Sondershausen in der Adventszeit eine Kunstlaufeisbahn.

Eislaufen in Sondershausen

Eislaufen in Sondershausen Eisbahn in Sondershausen weiter geschlossen

Sondershausen. Die Eislaufbahn im Sondershäuser Schlosshof bleibt vorerst gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Seit Montag ist die Bahn nicht mehr in Betrieb. Grund sind Sicherheitsbedenken.

Das Tauwetter seit Beginn der Woche sorgt für herabfallenden Schnee von den Dächern des Schlosses. Auch die Eiszapfen stellen eine Gefahr für Besucher dar, heißt es.

Ursprünglich sollte die Kunsteislaufbahn am Mittwoch wieder für Besucher zugänglich sein. Die Gefahr durch Dachlawinen sei aber nach wie vor nicht gebannt. Die Stadtverwaltung hofft nun, dass am Freitag der Zugang durch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten wieder erlaubt werde.

Wegen der Dachlawinen musste am 6. Dezember, auch die Nikolausüberraschung für die Sondershäuser Kinder abgesagt werden. Am Mittwoch hätten Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren kostenfrei Schlittschuhlaufen dürfen auf der städtischen Eisbahn. Das Angebot sei aber nur verschoben, teilte Michelle Bose von der Kulturverwaltung der Stadt auf TA-Nachfrage mit. Am kommenden Dienstag, 12. Dezember, sollen Kinder nun, wie geplant, kostenfrei über die Eisbahn schlittern dürfen.