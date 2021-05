Elektromüll in Bach geworfen - Ältere Radfahrerin schwer verletzt - Unfall nach Sekundenschlaf

Das sind die Meldungen der Polizei für Sondershausen, Bad Frankenhausen und den Kyffhäuser-Kreis.

Elektromüll in Flutgraben geworfen

Am Freitag gegen 13.55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann Elektroabfälle in den Flutgraben im Bereich des Bachmühlenwegs in Bad Frankenhausen warf. Der Zeuge sprach den Mann an. Dieser entfernte sich jedoch, ohne seinen Unrat mitzunehmen. Der Müll musste durch die Stadtwerke geborgen und entsorgt werden. Die Polizei fertigte eine Anzeige. Der Verursacher muss damit rechnen, dass ihm die Kosten der illegalen Entsorgung in Rechnung gestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ältere Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Sonnabend gegen 19.50 Uhr fuhr eine 73-jährige Dame mit ihrem Fahrrad zusammen mit ihrer Tochter den Wirtschaftsweg zwischen Tilleda und Ichstedt. Sie wurden von einem 32-jährigen Mann in einem Peugeot mit Anhänger mit mäßiger Geschwindigkeit überholt. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam dabei die 73-jährige zu Fall und verletzte sich derart, dass sie schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfall wurde durch Polizeibeamte aufgenommen, die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallhergangs dauern weiter an.

Unfall durch Sekundenschlaf: Mehrere Meter Leitplanke beschädigt

Am Freitag gegen 16 Uhr kam es auf der B4 kurz vor dem Bahnübergang zwischen Oberspier und Sondershausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger fuhr mit seinem VW aus Richtung Oberspier in Richtung Sondershausen. Am Bahnübergangs kam er, wie er mitteilte, aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Dabei wurde die Leitplanke auf ca. 4,5 Metern in Mitleidenschaft gezogen und das Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe kann von der Polizei noch nicht beziffert werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.

