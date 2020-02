Eltern fordern neue Schule in Kyffhäuserland

Eine Elterninitiative fordert die Rücknahme des Bürgerbegehrens zum Schulstandort in Kyffhäuserland und stellt sich hinter den Beschluss von Gemeinde und Kreistag. Im vergangenen Jahr hatten die sich mehrheitlich für einen Schulneubau in Bendeleben ausgesprochen.

Eine Bürgerinitiative hatte dagegen einen Bürgerbegehren angestrengt, das von der Kreisverwaltung auch zugelassen wurde. Vor dem Bürgerentscheid müssen nun noch die notwendigen Unterstützungsunterschriften gesammelt werden.

In einem offenen Brief erklären die Mitstreiter um den Bendelebener Maik Günther, dass die Antragssteller das Bürgerbegehren zurückziehen sollten und wenden sich an alle Bürger im Kyffhäuserkreis keine der noch notwendigen Unterschriften zu leisten. Das Bürgerbegehren fürchtet die Elterninitiative blockiere die vom Land in Aussicht gestellten Fördermittel.

Bis Ende Juni muss die Kreisverwaltung den bereits gestellten Fördermittelantrag für den Schulbau beim Infrastrukturministerium präzisiert haben, damit im kommenden Jahr das Geld fließen könnte. Der Fördermittelantrag wäre aber blockiert, wenn zunächst die stimmberechtigten Bürger im Landkreis erst, darüber entscheiden sollen, an welchem Standort die neue Grundschule gebaut werden soll.

Zur Wahl stehen derzeit zwei Grundstücke, eins in Rottleben und eins in Bendeleben. Bislang werden die Kinder aus der Gemeinde in der Grundschule in Rottleben unterrichtet und da solle die Schule bleiben, sagt die Bürgerinitiative.

„Es sollte beim Projekt Schule, nicht primär um die politischen oder kommunalen Interessen einzelner Gemeinden gehen, sondern im Interesse unserer Kinder und ihrer Eltern entschieden und die Zukunft der lokalen Bildung gestärkt werden. Der Schulstandort Kyffhäuserland darf nicht gefährdet werden“, heißt es im offenen Brief.

Unterstützung, sagt Maik Günther, habe er nicht nur aus Bendeleben, sondern auch aus den mehreren Ortsteilen der Gemeinde. „Es gehe in diesem Fall nicht darum, den Schulstandort nach Bendeleben zu holen, sondern überhaupt eine neue Schule in der Gemeinde Kyffhäuserland zu bauen“, sagt Günther. Er sehe das Vorhaben derzeit gefährdet, weil vielleicht wegen des Bürgerbegehrens die Fördermittel vom Land nicht fließen.

Ob und in welcher Form man auf die Bürgerinitiative um Malte Ebeling, Mario Merten und Kerstin Bergner zugehen werde, sei noch nicht entschieden, sagte Maik Günther. In erster Linie wolle die Elterninitiative möglichst viele Menschen erreichen. Die könne man dann hoffentlich überzeugen, nicht für das Bürgerbegehren zu unterschreiben. Dazu seien auch öffentliche Aktionen in Vorbereitung, so Günther.