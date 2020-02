Eltern fordern neue Schulein Kyffhäuserland

Eine Elterninitiative fordert die Rücknahme des Bürgerbegehrens zum Schulstandort in Kyffhäuserland und stellt sich hinter den Beschluss von Gemeinde und Kreistag. Im vergangenen Jahr hatten die sich mehrheitlich für einen Schulneubau in Bendeleben ausgesprochen.

Eine Bürgerinitiative hatte dagegen einen Bürgerbegehren angestrengt, das von der Kreisverwaltung auch zugelassen wurde. Vor dem Bürgerentscheid müssen nun noch die notwendigen Unterstützungsunterschriften gesammelt werden.

In einem offenen Brief erklären die Mitstreiter um den Bendelebener Maik Günther, dass die Antragssteller das Bürgerbegehren zurückziehen sollten und wenden sich an alle Bürger im Kyffhäuserkreis keine der noch notwendigen Unterschriften zu leisten. Das Bürgerbegehren fürchtet die Elterninitiative blockiere die vom Land in Aussicht gestellten Fördermittel.

Bis Ende Juni muss die Kreisverwaltung den bereits gestellten Fördermittelantrag für den Schulbau beim Infrastrukturministerium präzisiert haben, damit im kommenden Jahr das Geld fließen könnte. Der Fördermittelantrag wäre aber blockiert, wenn zunächst die stimmberechtigten Bürger im Landkreis erst, darüber entscheiden sollen, an welchem Standort die neue Grundschule gebaut werden soll. Zur Wahl stehen derzeit zwei Grundstücke, eins in Rottleben und eins in Bendeleben. Bislang werden die Kinder aus der Gemeinde in der Grundschule in Rottleben unterrichtet und da solle die Schule bleiben, sagt die Bürgerinitiative.

„Es sollte beim Projekt Schule, nicht primär um die politischen oder kommunalen Interessen einzelner Gemeinden gehen, sondern im Interesse unserer Kinder und ihrer Eltern entschieden und die Zukunft der lokalen Bildung gestärkt werden. Der Schulstandort Kyffhäuserland darf nicht gefährdet werden“, heißt es im offenen Brief.

Unterstützung, sagt Maik Günther, habe er nicht nur aus Bendeleben, sondern auch aus den mehreren Ortsteilen der Gemeinde. „Es gehe in diesem Fall nicht darum, den Schulstandort nach Bendeleben zu holen, sondern überhaupt eine neue Schule in der Gemeinde Kyffhäuserland zu bauen“, sagt Günther. Er sehe das Vorhaben derzeit gefährdet, weil vielleicht wegen des Bürgerbegehrens die Fördermittel vom Land nicht fließen. Ob und in welcher Form man auf die Bürgerinitiative um Malte Ebeling, Mario Merten und Kerstin Bergner zugehen werde, sei noch nicht entschieden, sagte Maik Günther. In erster Linie wolle die Elterninitiative möglichst viele Menschen erreichen.

Die könne man dann hoffentlich überzeugen, nicht für das Bürgerbegehren zu unterschreiben. Dazu seien auch öffentliche Aktionen in Vorbereitung, so Günther.

Der Offene Brief im Wortlaut:

Offener Brief an die Antragsteller zum Bürgerbegehren bezüglich des Schulneubaus im Kyffhäuserland

Bitte ziehen Sie Ihren Antrag auf das Bürgerbegehren zurück!

Aufruf an die Bevölkerung: Leisten Sie bitte keinerlei Unterschriften!

Sehr geehrter Herr Merten, sehr geehrte Frau Bergner, sehr geehrter Herr Ebeling,

haben für unsere Gemeinde in Zeiten leerer öffentlicher Kassen und knapper Bildungsbudgets die einmalige Chance erhalten, einen Neubau für unsere bestehende Grundschule zu realisieren und die Grundschule im Kyffhäuserland zu retten. Zudem ist das Schulkonzept einmalig in Nordthüringen. Laut Aussage des Schulverwaltungsamtes des Kyffhäuserkreises wird der Schulbetrieb im jetzigen Gebäude langfristig nicht aufrecht erhalten werden können, da das Haus trotz Sanierung heutigen Standards (z.B. Sicherheit) für Schulgebäude nicht mehr gerecht werden kann.

Es wurde zwei Jahre lang über einen Schulneubau diskutiert, die Standortfrage wurde bis zum 31.12.2019 immer und immer wieder unter allen möglichen Aspekten besprochen und abgewogen. All jene, die den Sitzungen des Gemeinderates Kyffhäuserland beigewohnt haben, wissen, dass die von uns gewählten Gemeinderatsmitglieder die Standortentscheidung nicht leichtfertig getroffen haben, man ihnen ein verantwortungsvolles Handeln bescheinigen kann. Der Kreistag wollte die ländliche Region stärken und die städtischen Schulen entlasten. Auch hier wurde durch unsere demokratisch gewählten Vertreter des Kreistages für einen Neubau am Standort Bendeleben mehrheitlich entschieden. Man möchte so allen Kindern der Ortsteile der Gemeinde Kyffhäuserland die Möglichkeit bieten gemeinsam eine zentral gelegene Dorfgrundschule zu besuchen.

Daher sollte zum jetzigen Zeitpunkt Bendeleben als neuer Schulstandort nicht mehr in Frage gestellt, sondern akzeptiert werden. Die Schulkonferenz hatte als Interessenvertreter der Kinder, die Ansicht vertreten, dass sowohl in Rottleben als auch in Bendeleben ein anregendes Umfeld zum Lernen und Wachsen ermöglicht werden kann. Die Fördermittel sind für das Jahr 2021 für unsere Kyffhäuserland-Grundschule in Aussicht gestellt. Einzige Voraussetzung, die es nun noch zu erfüllen gilt, ist eine Antragstellung zum Mittelabruf bis zum 30.06.2020. Durch den von Ihnen gestellten Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegehrens bezüglich der Standortfrage, sind diese Mittel nun in Gefahr, da für den Fördermittelantrag eine Sperrwirkung eintritt und die Antragsfrist ungenutzt verstreichen wird. Die Fördermittel werden dann anderweitig vergeben. Damit wären nicht nur Bendeleben und Rottleben die Verlierer, sondern vor allem unsere Kinder, die an überfüllten städtischen Schulen unterrichtet werden müssen. Ihre Lernbedingungen verschlechtern sich dadurch massiv. Uns bleibt dann nur ein Antragsversuch im Jahr 2021, allerdings mit ungewissem Ausgang.

Dass viele Schulen im Freistaat auf Fördermittel warten, wissen wir alle. Wir wären dann nur ein Bittsteller unter Vielen. Zumal fraglich ist, ob im Jahr 2021 überhaupt Fördermittel zur Verfügung gestellt werden können. Weiterhin gilt auch zu bedenken, dass bei Durchführung des Bürgerbegehrens der gesamte Kyffhäuserkreis befragt wird. In Roßleben oder Keula wird sich mit dieser Thematik, die die UNSERE ist, aber niemand so umfassend beschäftigen wie unsere Gemeindevertreter und folglich kann auf diesem Wege auch keine sachgerechte Entscheidung getroffen werden. Warum also wird eine so wichtige Frage, die stark lokal UNS und UNSERE KINDER betrifft an Unbeteiligte abgegeben? Das Bürgerbegehren zum Erhalt des Schulstandort Rottleben wird dazu führen, dass der Gemeinde Kyffhäuserland letztlich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Fördermittel genehmigt werden und so der Schulstandort Kyffhäuserland gänzlich stirbt. Wir können unseren Kindern dann keine Dorfgrundschule mehr bieten.