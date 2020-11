Ende beim Ausbau der Greußener Neustadt in Sicht

„Es ist ein Mammutprojekt und endlich gelöst“, sagt Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) mit Blick auf die Baustelle in der Neustadt. Deren grundhafter Ausbau – dazu gehört die Erneuerung des Abwasser-, Stauraum-, Schmutz- und Regenwasserkanals – hatte im Jahr 2018 begonnen und soll, wenn alles nach Plan verläuft, Ende dieses Jahres zum Abschluss gebracht werden. Die Einwohner Greußens und Besucher der Stadt mussten während der gesamten Bauphase viel Geduld aufbringen und einige Umleitungen sowie Einschränkungen in Kauf nehmen.

Im Frühsommer 2018 wurde am Helbeeck mit den Vorbereitungen für die anstehenden Baumaßnahmen in der Neustadt begonnen. So wurde vom Auslauf Steingraben bis zur Neustadt ein Regenwasserkanal verlegt, des Weiteren eine Druckleitung vom Pumpwerk bis zu der Kläranlage. Es folgte der erste Bauabschnitt.

Der zweite, dabei handelt es sich um ein etwa 150 Meter langes Teilstück von der Einfahrt zum Sportplatz bis zur Brücke am Steingraben, ist Mitte vergangenen Monats für den Verkehr freigegeben worden. Die Abnahme läuft indes noch, informierte der Bürgermeister. Am dritten und letzten Abschnitt, von der Kreuzung Steinweg bis zur Bundesstraße 4, wird seit Mitte September gearbeitet. Alle Versorgungsleitungen sowie Glasfaserkabel für den Breitbandausbau sind hier bereits verlegt worden. „Momentan erfolgen die letzten Hausanschlüsse auf der nördlichen Seite“, erklärte Hartnauer.

Für die Realisierung des Gemeinschaftsprojekts vom Trinkwasser- und Abwasser Zweckverband (TAZ) Helbe-Wipper und der Stadt Greußen wurde viel Geld investiert. Beim TAZ seien das für alle Bauabschnitte insgesamt rund eine Million Euro, sagte der stellvertretende Werkleiter, Hans-Peter Schwarzbach. Die Beteiligung der Stadt Greußen lag für den zweiten Bauabschnitt bei knapp 185.000 Euro, wovon bis zu 80 Prozent gefördert werden können. Die Kosten für den letzten Abschnitt würden sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen, schätzt der Bürgermeister.