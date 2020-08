Sondershausen. Gerichtsbericht: Angeklagter soll eine Zehnjährige belästigt haben. Die Verteidigung stellt die Täterschaft infrage und geht in Berufung.

Entblößer aus dem Kyffhäuserkreis soll zwei Wochen in Dauerarrest

Weil er vor einem zehnjährigen Mädchen sein Glied entblößt haben soll, musste sich ein junger Sondershäuser vor dem Amtsgericht in der Kreisstadt verantworten. Zwei Wochen Dauerarrest lautet das Urteil in der ersten Instanz. Das ist eine Form des Jugendarrestes, da der Angeklagte zur Tatzeit 17 Jahre alt war. Die Verteidigung stellt die Täterschaft infrage und geht in Berufung.