Erdbeeren und Spargel vom Bauernmarkt Braunsroda

Erdbeeren gibt es unter anderem auf dem regionalen Bauernmarkt in Braunsroda zu erstehen.

Braunsroda. Regionale Ware gibt es am Samstag beim Gutshof.

Am Samstag, dem 3. Juni, steht der historische Gutshof in Braunsroda von 10 bis 15 Uhr wieder unter dem Zeichen der regionalen Bauernmärkte. Entsprechend der Jahreszeit gibt es nun den Erdbeer- und Spargelmarkt. Die Erbeerfee eröffnet mit einem Willkommensgruß und der Handglocke den Markt. Anschließend verteilt sie frische Erdbeeren an die großen und kleinen Besucher, heißt es vom Veranstalter. Ein Pony steht für die Kleinsten zum Reiten bereit.

Rund 40 Vermarkter aus der Region bieten laut Ankündigung Spargel und Erdbeeren sowie viele weitere Produkte aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk an, vieles wird im eigenen Betrieb hergestellt. Auch der Messerschleifer sei vor Ort. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, auch Livemusik wird es geben, heißt es. Ein zertifizierter Wanderführer informiert die Gäste ab 10.30 Uhr über Fauna und Flora auf einer Wanderung in die Hohe Schrecke, Ausgangspunkt ist das obere Gutstor.

Zu- und Abfahrt zum Markt erfolgen inzwischen in bewährter Form über die sogenannte Bismarck-Allee. Einweiser zeigen den Weg. Der Eintritt ist frei, ebenso wie das Parken.

Der nächste regionale Bauernmarkt folgt am 1. Juli mit der Bezeichnung Kirschmarkt.