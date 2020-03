Erfolgreiche Nachwuchsarbeit in Niedertopfstedt

Nach dem Grundsatz, dass die Nachwuchssportler von heute das Mitgliederpotenzial der Zukunft seien, richtet sich der SSV Niedertopfstedt 1991 mit seinen ehrenamtlichen Fachübungsleitern aus. Sowohl im Bereich der Sportschützen, als auch bei den Bogenschützen biete man immer mehr Disziplinen an, sagt Karl-Heinz Kämmerer vom Verein. Damit wolle man den vielfältigen Interessen der Kinder gerecht werden.

Dies sei auch zwingend notwendig, um auf den demografischen Wandel speziell im ländlichen Raum nachhaltig mit voraussichtlich weiter sinkenden Schülerzahlen zu reagieren. Zudem gelte es gegenüber anderen Sportarten bei der Nachwuchsgewinnung konkurrenzfähig zu bleiben. Eine offensive und öffentlichkeitswirksame Nachwuchsarbeit gehöre dazu. Zum Beispiel begleite man Arbeitsgemeinschaften direkt in den Schulen, sei auf Volksfesten präsent und auf Einladung auch mit transportablen Lichtschieß- und Bogenanlagen.

Verbunden werde das mit einem Schnuppertraining und einer Vereinsmitgliedschaft sowie der Eingliederung in den regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetrieb mit erfahrenen Fachübungsleitern.

In Verbindung mit der Antragstellung zur Ernennung als Talentfördergruppe und dem damit verbundenen Prämiensystem habe sich das Konzept laut Kämmerer zwischenzeitlich mit Aufbau von stabilen Trainingsgruppen in beiden Sektionen gut bewährt. Für den Trainings- und Wettkampfbetrieb gibt es sieben Übungsleiter mit einer C-Trainerlizenz. Daher seien sportliche Erfolge keine Zufall.

Man gehöre in vielen Disziplinen auf Landesebene zur direkten, mindestens zur erweiterten Leistungsspitze. Dies belegt das aktuelle Abschneiden bei den Christmas Cups im Sportschießen in Suhl sowie der Bogenschützen in Jena. So erkämpften Janine Kühnast (Schüler A, weiblich) sowie Soey Alia Frecke (Schüler C) Silber, Mathilda Habermann holte mit der Lichtpistole Bronze (ab AK 8 männlich/weiblich).