Für Kindergarten-Eltern der „Hinze Kidz“ in Oldisleben werden die neuen Kindergartenbeiträge in zwei Stufen angepasst.

Erhöhung der Beiträge für Kindergärten in der Stadt An der Schmücke

An der Schmücke. Stadtrat An der Schmücke beschloss Anpassung und Vereinheitlichung. In den kommenden Wochen Elterngespräche geplant

Der Stadtrat der Stadt An der Schmücke hat die Anpassung der Elternbeiträge in den Kindergärten der Stadt „Bienchen“, „Hinze Kidz“ und „St. Wigberti“ der Diakonie beschlossen. Entsprechend der Regelungen zum Zusammenschluss von Gemeinden seien die Regelungen im Gemeindegebiet Schritt für Schritt anzupassen und zu vereinheitlichen, hieß es zur Begründung. Dies treffe auf Satzungen zu und alle sonstigen für das Gemeindegebiet zu regelnden Sachverhalten und damit auch auf die Regelungen der Elternbeiträge der Kindergärten zu.

Bislang gelten in den Kindergärten der Ortschaften Oldisleben und Heldrungen unterschiedliche Regelungen. Die Beiträge sollen unter Berücksichtigung des Betreuungsumfangs sowie der Zahl der Kinder sozialverträglich gestaltet und gestaffelt werden. Die Erhöhung beträgt 20 Heldrungen) beziehungsweise 30 (Oldisleben) Euro. Die geänderten Elternbeiträge sollen ab dem Frühjahr 2024 gelten, die Anpassung in zwei Stufen erfolgen. Um die Anpassung der seit langem unveränderten Beiträge im Kindergarten „Hinze Kidz“ verträglich zu gestalten, soll erst im Jahr 2025 die gleiche Stufe wie in den Einrichtungen in Heldrungen erreicht werden. In den kommenden Wochen sollen dazu noch einmal Elterngespräche stattfinden und die Pläne vorgestellt werden.