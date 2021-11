Uwe Vetter widmet das Wort zum Wochenende dem Ewigkeitssonntag.

Der Sonntag vor dem 1. Advent ist seit 1816 in der Evangelischen Kirche der Ewigkeits- oder Totensonntag. Dieses Jahr ist dieser stille Tag am 21. November.

Die letzten drei Sonntage des Kirchenjahres haben bereits seit dem Mittelalter eine besondere Thematik. Es gab liturgische Lesungen zu den letzten Dingen. Am drittletzten war das Thema Tod, am vorletzten das Jüngste Gericht und am letzten Sonntag das ewige Leben. Der König von Preußen Friedrich Wilhelm III. bestimmte durch Kabinettsorder am 24. April und Verordnung vom 25. November 1816 für die evangelische Kirche in den preußischen Regionen jeweils den letzten Sonntag des Kirchenjahres, den letzten Sonntag vor dem 1. Advent, zum „allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen“. Die anderen evangelischen Landeskirchen übernahmen diese Bestimmung. Einige Bräuche haben sich zum Totensonntag entwickelt. Christen als auch konfessionslose Menschen besuchen den Friedhof als Ort der Erinnerung. Kerzen werden angezündet, sie leuchten und sind bei vielen Gräbern zu sehen. Kränze, Trauergestecke und Blumen schmücken die Gräber.

Manch einer betet am Grab. Vielleicht mit diesem Gebet:





Du, Gott, hast Himmel und Erde geschaffen.

Du bist da seit Anbeginn.

Und du bist da bis in alle Ewigkeit.

Du bist da, wenn wir geboren werden.

Und du bist da, wenn wir sterben.

Du bist da, wo unsere Toten sind.

Immer bist du, Gott, bei uns.

Nutzen Sie diesen Tag für sich. Denken Sie an die Verstorbenen und ihr eigenes Leben.

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. (Ps 90,12).

Eine behütete Zeit wünscht Ihnen Uwe Vetter.

Uwe Vetter ist Gemeindekurator des Evangelischen Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.