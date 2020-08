Erinnerung in Schwarz-Weiß

Es war schön mit anzusehen, wie glücklich die Mädchen und Jungen waren, als sie nach einer gefühlten Ewigkeit endlich ihre Zuckertüten in den Händen hielten. Deren Farbe und Gestaltung lassen ja heutzutage kaum Wünsche offen, egal ob für einen kleinen Fußballfan oder die kleine Prinzessin. An meine Schuleinführung kann ich mich kaum noch erinnern, nur ein Klassenfoto in Schwarz-Weiß zeugt noch von meinem ersten Schultag, der etwa 45 Jahre zurückliegt. Auch an den Inhalt der Zuckertüte, neben Süßigkeiten war vielleicht auch ein Trainingsanzug für den Sportunterricht drin?, ist die Erinnerung verblasst.

Nicht geändert hat sich in all den Jahren mit Sicherheit die Freude, die Geheimnisse der Zuckertüte im Rahmen der privaten Feier vor der ganzen Verwandtschaft lüften zu können. Darauf hat sich am Samstag auch Niklas gefreut, der in Rottleben eingeschult wurde. Aber nicht nur darauf. Auf das Schreiben lernen freue er sich ebenso, verriet er mir.

Ich wünsche ihm und allen Abc-Schützen alles Gute und einen tollen Start in der Schule!