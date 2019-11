Erinnerungen an friedlichen Protest in Sondershausen

Das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen schallt am Samstagabend aus Lautsprechern über den Sondershäuser Marktplatz. Ein Plakat mit der Aufschrift „30 Jahre friedliche Revolution. Demokratie schützen – Freiheit bewahren“ ziert einen Balkon des Landratsamtes und am Aufgang zum Schloss steht eine Fotowand, auf der die Geschehnisse um den 9. November 1989 dargestellt sind.

Alles weist auf die bevorstehende Veranstaltung hin, zu der in Gedenken an die Geschehnisse vor 30 Jahren eingeladen wurde. Den Auftakt zu diesem Jahrestag bildete schon um 18 Uhr ein Festkonzert des Loh-Orchesters Sondershausen im Haus der Kunst, vor dessen Beginn Dorothea Marx (SPD), Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, einige Worte an die Besucher richtete.

Der Mauerfall sei ein Wunschkind von uns allen gewesen, betonte sie unter anderem. Zeitgleich wurde in die katholische St.-Elisabeth-Kirche – einem der Ausgangsorte der friedlichen Revolution in Sondershausen – zu einem Friedensgebet eingeladen. Die Kirche war so voll, dass es für einige nur Stehplätze gab. Hier sprach der ehemalige Sondershäuser Pfarrer Jürgen Hauskeller über die Ereignisse vor 30 Jahren. Von dem Gotteshaus aus gingen die Besucher des Friedensgebetes – wie vor 30 Jahren – mit brennenden Friedenslichtern in der Hand zum Marktplatz.

Hier waren zwei Diskussionsrunden mit Zeitzeugen geplant. Der ersten gehörten Joachim Kreyer, Wolfgang Zyber, Thomas Weinrich und Jürgen Rauschenbach an, die von Mode­rator Christian Stadali als „Recken der ersten Stunde“ vorgestellt wurden.

Seine Eingangsfrage zielte darauf ab, ob der Mauerfall eine logische Konsequenz war oder doch überraschend kam. Hier war man sich einig, dass die DDR in der Form nicht mehr hätte weiter existieren können – nur den genauen Zeitpunkt mit Datum und Monat hätte keiner voraussagen können.

Auch sei es den Menschen in dieser Zeit anfangs gar nicht um Grenzöffnung und Wiedervereinigung gegangen – diese Rufe wurden erst später laut –, sondern um etwas zu verändern. So sollte ein Zeichen gesetzt werden, das Land so umzugestalten, dass die Leute bleiben, erklärte Thomas Weinrich.

Auf die Frage, ob angesichts des Unrechts in der DDR eine Art Versöhnungskommision – wie sie es in Südafrika gegeben hat – angebracht gewesen wäre, sagte Joachim Kreyer, dass man Schuld nur vergeben könne, wenn Schuld auch eingestanden wird. Und dies sei oft nicht geschehen. Ähnlich fielen die Antworten in Bezug auf die heutige Zeit, 30 Jahre nach dem Mauerfall, aus. Hier müssten die Politiker Ergebnisse liefern, damit die Menschen nicht in die Hände der Rechtspopulisten getrieben werden.

An einer zweiten Diskussionsrunde nahmen dann Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (pl.), Lars Pohlmeier, Annegrit Leppänen und der für die verhinderte Kyffhäuser-Landrätin eingesprungene Erste Kreisbeigeordnete Raimund Scheja teil. Für Letztgenannten war die DDR ein Unrechtsstaat, daran müsse immer wieder erinnert werden.

Der oft zitierte Satz, es sei ja nicht alles schlecht gewesen, mag oberflächlich betrachtet stimmen – eine Veränderung sei aber unausweichlich gewesen. Bürgermeister Steffen Grimm wünscht sich für die Zukunft, dass die „Ossi-Wessi-Diskussion“ endlich aufhört. „Wir sind ein Volk.“

Auch zum Abschluss der Veranstaltung, als sich die verbliebenen interessierten Bürger auf den Heimweg machten, war „Freiheit“ von Westernhagen zu hören. Die Freiheit, unter anderem so, wie am Samstag auf die Straße gehen und seine Meinung verkünden zu können, hält Jürgen Rauschenbach für eine der wichtigsten Errungenschaften der friedlichen Revolution vor 30 Jahren.