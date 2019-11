Erlebnisbergwerk Sondershausen begrüßt weniger Besucher

Über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt informiert in jedem Jahr der Beteiligungsbericht. Im jüngsten Stadtrat wurde der Bericht für 2018 vorgelegt. Anteile hält die Stadt an den Stadtwerken Sondershausen (51 Prozent), der Wippertal Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft (97,64), dem BIC Nordthüringen (25 Prozent), der Gemeinnützigen Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU) (86,3 Prozent), Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen GmbH (20 Prozent), der Erlebnisbergwerk-Betreibergesellschaft (5 Prozent) sowie der Stadtmarketing Sondershausen GmbH (100 Prozent).

Theater Nordhausen und Loh-Orchester Sondershausen

Theater und Loh-Orchester boten 2018: 447 Veranstaltungen an, die 97.327 Besucher hatten und damit 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Ursächlich seien weniger Veranstaltungen im Großen Haus in Nordhausen gewesen, heißt es im Bericht. Bei den Schlossfestspielen in Sondershausen verzeichnet man hingegen mehr Zuschauer (12.791 Gäste, plus 6 Prozent gegenüber 2017) und auch die Konzerte des Loh-Orchesters in Nordhausen und Sondershausen wurden von mehr Gästen besucht (+5 Prozent). Zum 1. August 2017 waren die Eintrittspreise einschließlich der Abonnementpreise erhöht worden. Diese Preiserhöhung wurde im Geschäftsjahr 2018 voll wirksam und habe das Ergebnis positiv beeinflusst. Erwirtschaftet wurde 2018, laut Bericht, ein Jahresüberschuss von 315.000 Euro. Mit den Gesellschaftern, den Landkreisen Nordhausen und Kyffhäuser sowie den Städten Nordhausen und Sondershausen, sowie dem Freistaat Thüringen existiert eine Finanzierungsvereinbarung bis 2024.

Erlebnisbergwerk

Im vergangenen Jahr fuhren 14.193 Besucher ins Personen das Erlebnisbergwerk. Damit lag die Zahl der Besucher um 3.460 unter der vom Vorjahr (17.653 Besucher). Grund für den Rückgang der Besucherzahlen war die Errichtung des neuen Fördergerüstes im April und Mai. In dieser Zeit ruhte der Betrieb des Erlebnisbergwerks. Die Gesellschaft habe die Zeit genutzt, um Sanierungen und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen an den Sanitäranlagen und der Kahnstrecke. Die Thekentechnik sei erneuert worden. In den Monaten, in denen das Bergwerk geöffnet war, konnten jedoch ähnliche Besucherzahlen wie im Vorjahr erzielt werden. Der Umsatz lag bei 330.000 Euro, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 76.000 Euro. Da die Besucherzahlen während der geöffneten Tage des Erlebnisbergwerks im Bereich des Vorjahres gelegen hätten, strebt die Gesellschaft für dieses Jahr wieder eine Erhöhung der Besucherzahlen und des Umsatzes an. Die Attraktivität des Besucherbergwerkes soll durch die Erweiterung des Ausstellungsbereichs gesteigert werden. Mit der Reduzierung der langen Reparaturpausen sei mittelfristig ein wirtschaftlicher Betrieb des Erlebnisbergwerkes möglich, heißt es.

Stadtmarketing Sondershausen GmbH

Entwicklung und Vermarktung der touristischen Ressourcen der Stadt und die Stadtwerbung sind Aufgaben der Stadtmarketing GmbH. Die touristischen Kennzahlen haben sich in der Kreisstadt 2018 positiv entwickelt. Die Zahl der Besucher stieg um 4,5 Prozent auf 44.843. Übernachtungen wurden 121.494 gezählt, ein Plus von 2,2 Prozent. Zwar sei diese Steigerung vor allem den Ferienparks außerhalb der Kernstadt zuzuschreiben, aber es zeige doch, dass der Tourismus in Sondershausen weiter wächst. Geplant war im vergangenen Jahr den musikalischen Stadtrundgang zu konzeptionieren des und eine Musikwege-App zu erstellen. Dies konnte nur teilweise umgesetzt werden, da die Stadtmarketing GmbH dafür Fördermittel beantragt hatte, die erst zweiten Halbjahr 2018 vorlagen und erst danach die Ausschreibung erfolgen konnte. Das Projekt wurde in diesem Jahr fortgesetzt. Die Gesellschaft ist weiterhin auf Zuschüsse der Stadt angewiesen, das lediglich 30 Prozent der Aufwendungen in Höhe von 217.900 Euro aus eigenen Erträgen bestritten werden könne, heißt es.

Vier Mitarbeiter beschäftigt die Stadtmarketing GmbH, die mit den Aufgaben der Tourist-Information betraut sind und Marketingaufgaben nur unzureichend erledigen können. Zur Entlastung wurde ein Ausbildungsplatz im Tourismusmanagement ausgeschrieben. In Werbung soll verstärkt investiert werden, um Sondershausen als Musikstadt überregional bekannt zu machen. Die Zahl der Gästeführungen sollen wieder gesteigert werden. Aufgrund des heißen Sommers sei die rückläufig um 30 Prozent gewesen.

