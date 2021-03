Auch dieser VW Golf war bei der Brandserie in Sondershausen in Flammen aufgegangen.

Sondershausen. Vergangene Woche brannten innerhalb kurzer Zeit mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen in Sondershausens Innenstadt. Die Polizei ermittelt weiter.

Ermittlungen zu Brandserie in Sondershausen laufen noch

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einer Serie von Bränden in Sondershausen laufen noch, erklärte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen auf Nachfrage. Am Dienstag vergangener Woche hatten zwischen 4 und 6 Uhr an verschiedenen Stellen der Innenstadt vier Autos und mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schaden war auf mehr als 100.000 Euro geschätzt worden. Personen kamen nicht zu Schaden.