Erneut Brand in Engelsdörfern

Westerengel. Ein Holzstapel stand am Donnerstagmorgen in Westerengel in Flammen.

Zum wiederholte Mal innerhalb weniger Tage hat es in den Engelsdörfern gebrannt. Am Donnerstagmorgen stand ein Holzstapel in Westerengel auf einem Grundstück hinter dem Friedhof in Flammen. Gegen 6 Uhr hatte die Rettungsleitstelle die Feuerwehren aus Westerengel, Feldengel und Kirchengel alarmiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Auch in diesem Fall gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich das Feuer nicht selbst entzündet hat. Die Polizei ermittelt ebenfalls bereits in einer Serie mutmaßlicher Brandstiftungen in der Gegend. Es könnte sogar sein, dass der Brand von fünf abgestellten Autos auf einem Privatgelände in Feldengel in der vergangenen Woche in diesem Zusammenhang steht. Zuvor waren in der Umgebung in mehreren Nächten kurz hintereinander freistehende Bäume in der Umgebung der Engelsdörfer angezündet worden.

Bereits im Sommer und auch schon seit dem vergangenen Jahr hatte es in der Gegend ungewöhnlich häufig gebrannt. Scheunen und Strohlager gingen in Flammen auf, selbst an Gartenlauben war Feuer gelegt worden.