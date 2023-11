Erneut Streik im Einzelhandel

Kyffhäuserkreis. Zuletzt wurden im Tarifstreit fünf Kaufland-Filialen bestreikt, darunter auch Sondershausen. Nun findet eine Kundgebung in Erfurt statt.

Am Freitag, 10. November, könnte es an Kassen und in Einzelhandelsgeschäften wieder länger dauern. Im Tarifkonflikt ruft die Gewerkschaft Verdi zum Streik auf – auch im Kyffhäuserkreis, wo vor einer Woche Sondershäuser Kaufland-Mitarbeiter für mehr Geld auf die Straße gingen. Diesmal ist auf dem Erfurter Anger um 10 Uhr eine Kundgebung und Demo geplant. Verdi verlangt für die Beschäftigten im Einzelhandel deutlich mehr Lohn.