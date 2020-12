Erneuter Unfall auf B249 – Vorfahrt genommen

Sondershausen. An der Kreuzung Thalebra auf der B249 kam es am Dienstag zu einem weiteren Unfall, der zweite innerhalb einer Woche.

Zu einem erneuten Unfall kam es am Dienstag an der Kreuzung Thalebra auf der B249 zwischen Sondershausen und Ebeleben.

Gegen 10.45 Uhr beabsichtigte die 53 jährige Fahrerin eines Fiat Tipo, von Schernberg kommend die B249 in Richtung Hohenebra zu überqueren. Dabei übersah sie einen in Fahrtrichtung Sondershausen fahrenden vorfahrtberechtigten PKW Opel.

Im Kreuzungsbereich krachte sie in die Fahrerseite des Opels. Die Wucht war so heftig das der PKW von der Straße abkam, die Leitplanke durchbrach und circa 3 Meter tief die Böschung herunter stürzte. Der 55-jährige Fahrer des Opel konnte sich anschließend selbst aus seinem Auto befreien. Er blieb unverletzt. Die Fahrerin des PKWs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Sondershausen.

Ob die tief stehende Sonne ursächlich für die Kollision war müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Dies war der zweite Unfall innerhalb einer Woche an dieser Kreuzung. Im nächsten Jahr soll hier eine Ampelanlage für weniger Unfälle sorgen.