Erntedank in Bad Frankenhausen

Die Kirchengemeinden des Pfarrbereiches Bad Frankenhausen feiern am Sonntag, 27. September, Gottesdienste zum Erntedankfest und laden dazu ein: 9.30 Uhr in Esperstedt, 13.30 Uhr in Ichstedt und 15 Uhr in Borxleben. Mit den Kollekten und Geldspenden wird das Hilfswerk Brot für die Welt unterstützt. Die Erntegaben aus den Gemeinden werden der Arterner Tafel zugutekommen.

Die Erntegaben, Lebensmittelspenden oder Blumen können zu folgenden Zeiten abgegeben werden, in Esperstedt: Freitag, 17 bis 18 Uhr in der Kirche oder bei Familie Eckebrecht, in Ichstedt: Freitag, 17 bis 18 Uhr in der Kirche, in Borxleben: Samstag ab 10 Uhr in der Kirche.

Pfarrerin Nadine Greifenstein erklärte vorab: „Es ist Zeit zum Danken und Zeit zum Teilen.“ Sie freue sich auf Mitmachgottesdienste für Kinder und Erwachsene mit Glockenklang, mit duftenden Erntegaben und Musik. Am 4. Oktober folgen die Gottesdienste in Bad Frankenhausen (9.30 Uhr) und Udersleben (13.30 Uhr).