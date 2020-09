Erntedank mit Gottesdienst

Das Coronavirus sorgt in diesem Jahr in vielen Gemeinden zu Ausfällen von Gottesdiensten. Daher freut man sich in Wolferschwenda besonders, dass am Samstag, 26. September, 14.30 Uhr, zum traditionellen Erntedankgottesdienst in die Kirche St. Nicolai eingeladen werden kann.

Trotz der derzeitigen Einschränkungen habe die Kirchengemeinde mit Unterstützung des Dorfkulturverein Wolferschwenda alles vorbereitet für das Erntedankfest. Die musikalische Umrahmung liefere der Posaunenchor Greußen, welcher erstmals unter neuer musikalischer Leitung spielt. Im Anschluss werde Kaffee und Kuchen serviert und es dürfe weiter dem Posaunenchor gelauscht werden.

Zudem haben Gäste laut Ankündigung die Möglichkeit, Teile der heimatkundlichen Ausstellung des Dorfkulturvereins im Bereich der neuen Emporen zu besichtigen. Die Erntegaben werden nach dem Fest wieder der Tafel in Sondershausen zu Gute kommen, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt, informierte die Kirchenälteste Jeanine Felsmann.