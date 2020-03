Der Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen geht in sein 42. Jahr.

Erste Absagen im Kyffhäuserkreis wegen Coronavirus-Ausbreitung

So wurde der für den 4. April geplante 42. „Kyffhäuser-Berglauf“ in Bad Frankenhausen verschoben, teilte ein „trauriger Veranstalter“ am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Das gleiche Schicksal widerfährt dem 30. „Possenlauf“ in Sondershausen, welcher ursprünglich am 21. März stattfinden sollte. Wann die beiden traditionellen Veranstaltungen nachgeholt werden ist derzeit noch nicht bekannt.

In Sondershausen wurde zudem die für Freitag geplante After-Work-Part“ im „Achteckhaus“ abgesagt. Die städtische Volkshochschule verschiebt zudem ihren Vortrag „Wie viel Medizin braucht der Mensch“. Dazu eingeladen hatte die Regelschule Sondershausen am morgigen Mittwoch. Auch hier ist noch kein Ausweichtermin bekannt.

Die Entscheidung, Großveranstaltungen mit mehr als 500 Gästen abzusagen, hatte das Landratsamt im Kyffhäuserkreis aufgrund der jüngst bestätigten Coronavirus-Fälle im Landkreis getroffen.

