Foto: Henning Most

Anja Rose zeigt ihre erste Ausstellung in Sondershausen.

Erste Ausstellung für junge Künstlerin in Sondershausen

Sondershausen. Anja Rose präsentiert ihre Werke noch bis zum 2. Februar im Studio Otto.

Die 32-jährige Künstlerin Anja Rose aus Nordhausen eröffnete ihre erste Ausstellung im Gesangsstudio Alec Otto in der Hauptstraße 38 in Sondershausen. Sie zeigt eigenwillige Aquarelle auf Leinwand, die ihrer künstlerischen Phantasie entspringen. „Farben spielen bei mir eine große Rolle. Die Komponenten sollen zusammen passen, ebenso die Proportionen sowie die Schattengebung. Eine gewisse Dynamik soll sich in meinen Bildern widerspiegeln. Es ist eine Traumwelt, verbunden mit realen Begegnungen“, sagt Anja Rose. Bis zum 2. Februar 2024 sind die Werke ab 14 Uhr oder nach Terminvereinbarung noch zu sehen.