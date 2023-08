In Bad Frankenhausen erschließt die Firma Mütze und Rätzel das neue Wohngebiet Weidengasse. Im Augenblick kommen die Versorgungsleitungen in den Boden. Auf dem 1,6 Hektar großen Gelände sollen 18 Baugrundstücke für Ein- und Doppelhäuser entstehen.

Erste Baugrundstücke sind in der Weidengasse in Bad Frankenhausen schon reserviert

Bad Frankenhausen. In der Weidendasse in Bad Frankenhausen geht die Erschließung des neuen Wohngebietes auf das Ende zu. Baufirma: Müll wird ordnungsgemäß entsorgt.

In der Weidengasse in Bad Frankenhausen geht die Erschließung des neuen Wohngebietes auf das Ende zu. Seit vier Monaten werden auf dem Gelände des einstigen Jugendschwimmbades Berge von Erde bewegt. Hier entsteht Bauland. Aktuell werden Versorgungsleitungen verlegt, anschließend soll mit dem Pflastern der Wege und parallel im September mit der Vermarktung begonnen werden. Erste Reservierungen liegen bereits vor. Worüber sich Mütze-und-Rätzel-Geschäftsführer Andreas Reiche freut.

„Mit Blick auf die aktuelle Situation auf dem Immobilienmarkt staune ich über das große Interesse. Aber es ist ja auch eine schöne Wohnlage“, findet Reiche. Für das Wohngebiet mit einer Fläche von 1,6 Hektar hat das Bauunternehmen aus Wohlmirstedt (Sachsen-Anhalt) zwei große Grundstücke von der Stadt erworben, die nach Abschluss der Erdarbeiten als 18 erschlossene Baugrundstücke in einer Größe zwischen 650 und 750 Quadratmetern mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebaut werden können.

Gummistiefel, alte Batterien und Plastik im Versorgungsgraben

Schon aus diesem Grund wäre es für den guten Ruf des Bauunternehmens fatal, würde Müll, der bei den Grabungsarbeiten zu Tage trat, wieder eingebuddelt, trat der Geschäftsführer am Dienstag dem Verdacht eines Anwohners entgegen, der Gummistiefel, alte Batterien und Plastik im Versorgungsgraben liegen sah. Wo ein Haus gebaut werde, werde schließlich jeder Quadratmeter Erde noch einmal umgewühlt, so Reiche.

Grundsätzlich, sei es so, dass anfallender Müll auf der Baustelle getrennt und separiert entsorgt werde, erläutert Reiche auf TA-Nachfrage. Bei den Erschließungsarbeiten für das neue Wohngebiet sei bereits gezielt Müll entsorgt worden. „Es passiert aber leider auch, dass Müllberge wachsen“, räumt er ein. Daher sei es gut, wenn Anwohner ein waches Auge auf die Baustelle haben. Größere illegale Müllablagerungen würden zur Anzeige gebracht und jeder Hinweis auf den Verursacher würde gern angenommen, auch anonym.

Den Auftrag zur Vermarktung der Grundstücke hat die Kyffhäusersparkasse übernommen, mit der das Bauunternehmen schon in Roßleben-Wiehe gute Erfahrungen gemacht habe. Das Jugendschwimmbad war in den 1980er-Jahren zurückgebaut, das Becken verfüllt und das Gelände aufgeschüttet worden. Um sicher zu gehen, dass die Fläche unbelastet ist, hatte die Stadt nach einer ersten Untersuchung noch einmal Anfang 2022 durch die Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH bis in sieben Meter Tiefe Bodenproben entnehmen lassen.