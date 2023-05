Erste-Hilfe-Kurs des DRK für Führerscheinanwärter findet in Bad Frankenhausen statt

Bad Frankenhausen. Lehrgang des DRK-Kyffhäuserkreisverbands findet am 3. Juni in Bad Frankenhausen statt.

Der DRK-Kyffhäuserkreisverband bietet am Samstag, dem 3. Juni, einen Erste-Hilfe-Kurs für Führerscheinanwärter an. Dieser findet in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr in der Mensa des neuen Kyffhäusergymnasiums in Bad Frankenhausen, Bahnhofstraße 5, statt. Dafür seien noch einige Restplätze frei, so Sven Oesterheld vom Kreisverband. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter: 036 32 / 65 15 12 oder per Mail an: drk@drk-kyffhaeuserkreis.de