Erste-Hilfe-Kurse des DRK-Kyffhäuserkreisverbands für Fahranfänger

Kyffhäuserkreis. DRK-Kyffhäuserkreisverband bietet Lehrgänge in Greußen und Bad Frankenhausen an.

Ein Erste-Hilfe-Lehrgang, der sich speziell an Führerscheinanwärter richtet, wird am Samstag, dem 19. August, im Ausbildungsraum der Rettungswache in Greußen, Hinter der Ziegelhütte 3, angeboten. Darüber informierte der DRK-Kyffhäuserkreisverband.

Ein weiterer Kurs solle am Samstag, dem 2. September, in Bad Frankenhausen, Bahnhofstraße 5, in der Mensa des neuen Kyffhäusergymnasiums stattfinden. „Für beide Lehrgänge gibt es noch freie Plätze“, teilt Lisa Oppermann vom Kreisverband mit. Die Kurse finden jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr statt.

Anmeldungen für die Lehrgänge sind telefonisch möglich unter: 03632/ 65 15 12 oder per Mail an: drk@drk-kyffhaeuserkreis.de.