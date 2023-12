Erste Kommunen debattieren über eine Wärmeplanung

Kyffhäuserkreis Bürgermeister zu Förderantragstellung noch in diesem Jahr beauftragt. Wärmeplan Voraussetzung bei Heizungsgesetz für Hauseigentümer

Die Wirrungen um den Bundeshaushalt haben auch Auswirkungen auf die Lokalpolitik. So zumindest erläuterte es Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) zur Stadtratssitzung in der vergangenen Woche. Die Firma, die vor dem Gremium an diesem Abend ihr Konzept zur kommunalen Wärmeplanung vorstellen wollte, hatte kurzfristig abgesagt. Mit Verweis auf die unklare Situation rund um den Bundeshaushalt, die auch Auswirkungen auf Fördermitteltöpfe habe, habe sich die Firma zurückgezogen. Der Punkt musste von der Tagesordnung gestrichen werden.

Für das Erstellen der kommunalen Wärmeplanung gibt es laut Gröbel eine Förderung durch den Bund. Für finanzschwache Kommunen wie Ebeleben sei eine Förderquote von 100 Prozent in Aussicht gestellt worden. Allerdings wohl nur bei einer Antragsstellung bis 31. Dezember 2023, wie der Bürgermeister erläuterte. Deshalb habe die Klima-Managerin des Landkreises geraten, den Antrag zur Förderung der Wärmeplanung zu stellen und per Post zu versenden. Das entsprechende Portal habe die Möglichkeit, die Anträge online einzureichen, bereits eingestellt.

Um eine möglichst hohe Förderung nicht zu verpassen, entschied der Stadtrat, den Bürgermeister mit der Antragstellung noch in diesem Jahr zu beauftragen. Noch am Folgetag der Sitzung sollte der Antrag ausgefüllt und versendet werden. Die Erstellung des Wärmeplanes, die bis Sommer 2028 erfolgt sein müsse, werde dann eine externe Firma zu gegebenem Zeitpunkt übernehmen.

Auch in der Stadt An der Schmücke hatte sich der Stadtrat bereits mit dem Thema kommunale Wärmeplanung - nicht zu verwechseln mit Fernwärmeplanung, wie Silvana Schäffer (CDU) auf Anfragen der Stadträte ausdrücklich betonte - befasst und die Bürgermeisterin beauftragt, im Rahmen der Kommunalrichtlinie und der nationalen Klimaschutzinitiative einen Antrag auf Förderung zum Erstellen einer kommunalen Wärmeplanung zu stellen. Zwar sahen einige Ratsmitglieder die Planungskosten sinnvoller anderswo investiert als hier, dennoch folgte eine Ratsmehrheit bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung der Beschlussvorlage der Bürgermeisterin. Allerdings unter der Bedigung, dass bei positivem Bescheid der Stadtrat erneut beraten soll.

Die Inhalte einer kommunalen Wärmeplanung sind die Bestandsanalyse, die Szenarienentwicklung, ein Strategie und Maßnahmenkatalog, ein Verstetigungsstrategie- und ein Controllingkonzept sowie ein Kommunikationskonzept Die Öffentlichkeit ist bei der Erstellung in angemessener Weise zu beteiligen.

Hintergrund: Im November hatte der Bundestag den Gesetzentwurf für die Wärmeplanung angenommen. Dabei geht es um die rechtlichen Grundlagen für die verbindliche Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung, womit auch das Gebäudeenergiegesetz („Heizungsgesetz“) ergänzt werden soll. Konkret werden die Bundesländer verpflichtet, auf ihrem Gebiet eine Wärmeplanung durchzuführen. Anhand der kommunalen Planungen sollen Bürger und Unternehmen künftig besser entscheiden können, wie sie heizen: Dafür bräuchten sie Klarheit, ob sie in den nächsten Jahren an ein zentrales Fernwärmenetz oder ein Nahwärmenetz angeschlossen werden oder ob sie sich um eigene dezentrale Lösungen kümmern sollen, zum Beispiel eine Wärmepumpe, hieß es.