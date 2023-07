Erste privat finanzierte WG für Menschen mit Behinderung in Sondershausen

Sondershausen. Starköchin Maria Groß unterstützt das Projekt in Sondershausen mit einem Grillabend. Ab Oktober können erste Bewohner in die Wohngemeinschaft einziehen.

Die Fliesen in den Bädern für alle sechs Apartments in der neuen Wohngemeinschaft für junge Erwachsene mit Behinderung in Sondershausen werden bereits verlegt. Auch für die künftig von den Bewohnern gemeinsam genutzte Küche sind alle Anschlüsse in dem aus privaten Mitteln von Simone und Uwe Lieder neu errichteten Gebäude bereits installiert. Nur der Fußbodenbelag fehlt noch, dann könnten Möbel und Geräte aufgestellt werden.

Die Projektpaten Maria Groß (Mitte) und Philipp Jahn starten auf dem Possen ein Event, dessen Erlös in den Kauf einer neuen Küche für die WG fließen soll. Foto: Timo Götz

Angeschafft sind die Einrichtungsgegenstände für die Küche bislang aber noch nicht. Die Lieders sammeln derzeit Spenden dafür. Die Sammelboxen sind in Geschäften in Sondershausen aufgestellt. Einen großen Betrag für die neue Küche erhoffen sich die Initiatoren des bislang in Nordthüringen einzigartigen WG-Projektes aus einer Benefiz-Veranstaltung auf dem Possen.

Im Oktober können die ersten Bewohner einziehen

Diese haben Possen-Betreiber Philipp Jahn und die in Erfurt beheimatete Sterne-Köchin Maria Groß, die gemeinsam die Patenschaft über das Vorhaben von Familie Lieder übernommen haben, auf die Beine gestellt. Am Dienstag, 8. August, zaubert Maria Groß bei einem Grillabend am Jagdschloss Possen kulinarische Genüsse auf die Teller der Gäste und Philip Jahn sorgt für das stilvolle Ambiente für die Veranstaltung.

Im Oktober könnten die ersten Bewohner in die Wohngemeinschaft einziehen, sind Simone und Uwe Lieder zuversichtlich. Der Ausbau des Gebäudes liege sehr gut im Zeitplan, erklärt Baufachmann Lieder. Inzwischen seien auch bereits drei Mietinteressenten gefunden, die sich die Familie als künftige Bewohner der Gemeinschaft, in der auch Tochter Jaqueline ein Apartment beziehen wird, gut vorstellen können.

„Wir wollen natürlich, dass hier von Anfang an alles möglichst gut harmoniert. Schließlich ist die WG unser Herzensprojekt“, erklärt Simone Lieder. „Deshalb suchen wir uns die Mitbewohner schon sorgfältig aus. Interessenten gibt es reichlich, aber nicht alle passen zu dem Konzept, wie wir es uns vorstellen.“

In dem Wohnprojekt soll es auch die Möglichkeit geben, dass Mitbewohner ambulant betreut werden. Es gebe bereits Vorabsprachen mit einem Pflegedienst, der dieses Angebot abdecken würde, so Simone Lieder.

Natürlich könnten die Bewohner aber unabhängig davon auch andere Anbieter wählen.