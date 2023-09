Erster Flohmarkt im Naturbad Heldrungen

Heldrungen. Auf dem ersten Naturbad-Flohmarkt kann im Oktober in Heldrungen gestöbert werden. Wer etwas verkaufen will, muss aber Regeln beachten.

Einen ersten Flohmarkt im Naturschwimmbad Heldrungen veranstaltet der dortige Förderverein am Samstag, 21. Oktober. Von 9 bis 15 Uhr bauen im „Zentrum“ der Stadt An der Schmücke direkt auf dem Gelände des Naturschwimmbades die Händler ihre Stände auf. Verkauft werden kann alles, was in Deutschland erlaubt ist, und sonst in den Scheunen und Speichern verstaubt.

Erlaubt ist nur Trödel, keine Neuware. Teilnehmen kann jeder, der das Trödeln nicht gewerblich betreibt. Es werden weder Standgebühr noch Eintrittsgelder erhoben. Anmelden können sich Interessierte per Mail unter flohmarkt@naturschwimmbad-heldrungen.de oder ab 15. September per Einwurf des Anmeldezettels in den extra dafür montierten Briefkasten direkt am Eingang des Naturschwimmbades, Oldislebener Weg 22. Der Standplatz wird dann am 21. Oktober, ab 7.30 Uhr, direkt von den Ordnern zugewiesen. Treffpunkt ist der frühere Haupteingang.

Um das leibliche Wohl kümmern sich die Mitglieder des Fördervereins mit einer Kuchentafel. Um die herzhafte Thüringer und internationale Küche, die Getränke und natürlich um die musikalische Umrahmung sorgt sich das Gourmet-Team Hartmann. Eröffnet wird der Flohmarkt Punkt 9 Uhr durch den Marktschreier.