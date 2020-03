Erster Interessent für Holzsußraer Häuserprogramm

Eine erste Familie hat die Förderung für das Altbauprogramm der Gemeinde Holzsußra bereits beantragt, berichtet Holzsußras Bürgermeister Steffen Lupprian (SPD). Vor einem Jahr hat der Gemeinderat das Programm „Alte Häuser für junge Familien“ beschlossen. Damit sollen Käufer von Wohnhäusern, die älter als 50 Jahre sind, einen jährlichen Zuschuss bis 1500 Euro bekommen. Auf fünf Jahre ist das Programm angelegt, hatte der Gemeinderat festgelegt.

Die Auszahlung des Geldes verzögert sich allerdings noch. Die Gespräche mit der Kommunalaufsicht seien noch nicht abgeschlossen, sagt der Bürgermeister. Es gebe Bedenken über den Zeitraum der Förderung. Der kommunale Haushalt stelle die finanzielle Situation über die kommenden drei Jahr dar. Das Förderprogramm sei aber auf fünf Jahre festgelegt. Um die Würdigung der Kommunalaufsicht zu bekommen, müsse es hier noch einmal Änderungen geben, so Lupprian.

Dass die Familien die kleine finanzielle Unterstützung dennoch erhalten, dafür werde sich der Gemeinderat einsetzen. Nur müsse man dann nach drei Jahren eben neu schauen, welche finanziellen Möglichkeiten die Gemeinde habe. Einen Grund für einen monetären Engpass sieht Lupprian derzeit nicht. Und mit so vielen Anträgen rechne er auch nicht.

Als kleine Unterstützung sei es gedacht. Dass die Sanierung der oft unter Denkmalschutz stehenden Häuser teuer sei, wisse man. Dennoch will man mit dem Förderprogramm ein Zeichen setzen. Auch wenn sicher wegen des Zuschusses niemand extra hier herziehe.

In Holzsußra sind 80 Prozent der Häuser im Ortskern denkmalgeschützt. Wer ein solches Objekt erstehe, erhalte 500 Euro mehr. Als Grundbetrag für den Hauskauf schießt Holzsußra 500 Euro zu. Erwirbt eine Familie mit einem Kind ein Haus, gibt es noch einmal 250 Euro. Leben zwei Kinder in der Familie sind es zusätzlich noch einmal 250 Euro. Mehr Kinder werden nicht berücksichtigt. So könnten es am Ende bis zu 1500 Euro werden.

Am 1. Juli will die Gemeinde das erste Mal auszahlen. Bis dahin hofft Lupprian die Genehmigung zu erhalten. Die erste Familie wartet bereits auf das Geld.