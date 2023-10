Erster Waldbrandeinsatzzug im Kyffhäuserkreis

Foto: Henning Most

Henning Most

Henning Most

Bendeleben. Übung auf dem Feld: Landgemeinde Kyffhäuserland reagiert mit der Bildung einer Speziallöschtruppe auf Anstieg von Flächenbränden

Ein Flächenbrand nahe Bendeleben zieht die Blicke der Autofahrer auf sich. Rauchsäulen steigen in die Luft, ein Trupp an Feuerwehrleuten stellt sogenannte Kreisregner auf, andere scharren mit Hacken eine Brandschneise. Mit Löschrucksäcken soll das Feuer eingedämmt werden. Dünne Wasserschläuche, mit wenig Druck versehen, werden per Knick-Technik stückweise verlängert, um die Reichweite für die Wasserspritze zu vergrößern. Auch die Drohnenstaffel, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, kommt zum Einsatz. Wegen des Löscheinsatzes ist die Straße nach Steinthaleben halbseitig gesperrt. Zum Glück aber ist es nur eine Übung.

Oberbrandmeister Sven Wreden (links) gibt Anweisung, wie mit Hacke und Schaufel eine Haltelinie gezogen wird. Foto: Henning Most

Reaktion auf veränderte Brandsituation

Die Landgemeinde Kyffhäuserland ist mit einer Größe von 11.000 Hektar zweitgrößte Flächengemeinde im Kyffhäuserkreis. Allein 6000 Hektar davon sind landwirtschaftliche Nutzfläche und Wald. Flächenbrände auf Feldern und in Wäldern haben in den zurückliegenden Jahren permanent zugenommen. Die Ursachen sind unter anderem auf die anhaltende Trockenheit zurückzuführen. Vermutlich war Funkenflug durch heißgelaufene Lager von Landmaschinen der Auslöser.

Bei den jüngsten Waldbränden im Rathsfeld wurde Brandstiftung vermutet. Um der veränderten Brandsituation Herr zu werden, wurde ein Waldbrandeinsatzzug gegründet – eine „Premiere“ für den Kyffhäuserkreis. Vier Feuerwehren der acht Ortsteile waren mit über vierzig Kameradinnen und Kameraden dem Aufruf zur Teilnahme an einer Ausbildung zum Vegetationsbrandbekämpfer gefolgt.

Um eine Feuersperre zu bilden, kommen in unwegsamen Waldgelände so genannte Kreisregner zum Einsatz. Auch dies wurde intensiv geübt. Foto: Henning Most

„Unsere Einsatzkräfte mit ihrer Standardausbildung und der üblichen Technik kommen bei solchen Alarmierungen schnell an ihre Grenzen“, erklärt Bendelebens Wehrleiter Maik Günther. Ein Jahr lang unterzog sich Günther, der bereits dreißig Jahre im Dienst der freiwilligen Feuerwehr steht, einer Spezialausbildung zum Waldbrandbekämpfer bei einer nichtstaatlichen Hilfsorganisation. Das angeeignete Wissen gab er nun an die neuen Einsatztruppe weiter. Ihm zur Seite steht der langjährige Oberbrandmeister Sven Wreden, der sich ebenfalls einer speziellen Ausbildung unterzog. Beide gaben das Kommando an.

Dem theoretischen Teil folgte schon bald die erste Einsatzübung. Ein Feld der Kyffhäuserlandgut Badra-Bendeleben am Ortsrand wurde für Übungszwecke zum Flächenbrand. Es sollte authentisch sein, um eine Brandbekämpfung zu simulieren, also musste Feuer her.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein Faltbehälter für Löschwasserreserve, der bereits im unwegsamen Gelände beim Waldbrand im Rathsfeld nahe der Köhlerwiese zum Einsatz kam. Die neue Ausrüstung wurde von der Gemeinde Kyffhäuserland und dem Hachelbicher Feuerwehrverein zur Verfügung gestellt. „Mir ist es wichtig dass unsere Frauen und Männer, die ihre Freizeit für die Freiwillige Feuerwehr opfern, gesund aus jedem Einsatz kommen. Weil dafür geistige und körperliche Fitness unerlässlich ist, muss umso mehr eine konzentrierte, regelmäßige Ausbildung stattfinden“, betont Maik Günther. Der neue Waldbrandzug soll vorrangig in der Region zum Einsatz kommen, natürlich stehe man überörtlich im Kyffhäuserkreis den anderen Feuerwehren im Ernstfall ebenfalls zur Verfügung, so Günther.