Lars Nagl (Kyffhäusersparkasse, von links), Familienlotsin Carolin Winter, Thomas Lotzwik (Kyffhäusersparkasse), Bereichsjugendpflegerin Nancy Schuder-Ludwig und Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel haben am Montag die Aktion Wunschbaum in Ebeleben eröffnet.

Erster Wunschbaum steht bereits in Ebeleben

Ebeleben. In Ebeleben organisiert der Jugendclub bereits zum achten Mal Geschenke für Kinder. Die Wunschzettel können Spender in der Sparkasse einsammeln.

Fußball, eine Puppe, Malbücher – meist klassische Spielsachen wünschen sich die Kinder zu Weihnachten, erzählt Nancy Schuder-Ludwig, Leiterin des Jugendclubs in Ebeleben. Zum achten Mal hat sie Kinder aus der Region Ebeleben und Helbedündorf einen Wunschzettel für die Aktion Wunschbaum schreiben lassen

Seit Montag hängen die Zettel in der Sparkassenfiliale der Stadt. Die ersten zwei hat Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) schon eingesammelt. 24 warten noch auf Spender. Bis zum 15. Dezember können die fertig gepackten Pakete für die Kinder abgeben werden.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Prinzip des Wunschbaums ist simpel. Viele fragen bereits im Vorfeld, ob und wann der Wunschbaum wieder aufgestellt wird. 26 Kinder haben die Bereichsjugendpflegerin Nancy Schuder-Ludwig und Familenlotsin Carolin Winter ausgesucht, die sich über ein Geschenk freuen. In Schulen, im Jugendamt und im Club haben sie sich umgehört nach Kindern, denen in diesem Jahr ein Wunsch erfüllt werden sollte. Erstmals aber hatte man die Kinder auch selbst um Vorschläge gebeten. Sorgen in der Schule und die Probleme durch Corona für die Familie seien gute Gründe gewesen, die Kinder zu bescheren, sagt Nancy Schuder-Ludwig.

Die kleine Weihnachtsfeier, bei der alle Kinder ihr Geschenk abhalten, werde sicher wegen der Coronapandemie erneut nicht stattfinden können, schätzt die Jugendclubleiterin. Die Pakete sollen wieder persönlich verteilt werden.

Auch im Jugendclub selbst sind die Beschränkungen durch Corona längst zu spüren. Jeder Besucher müsse einen Nachweis erbringen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Die Kinder und Jugendliche müssen die Testbescheinigung der Schule mitbringen. Die Zahl der Besucher sei beschränkt. In den Herbstferien habe man deshalb das Programm für zwei Gruppen angeboten. Im normalen Alltag finden aber wieder alle Platz. Acht bis zehn Kinder seien – abhängig von der Größe des Raums – erlaubt pro Zimmer.