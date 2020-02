Erstes Bürgerbegehren im Kyffhäuserkreis zugelassen

Zur Wahlurne wird im Landkreis in diesem Jahr womöglich nicht nur gerufen, weil erneut der Landtag gewählt werden muss, sondern auch für einen Schulstandort. Das erste Bürgerbegehren auf Kreisebene – angestoßen von einer Bürgerinitiative aus der Gemeinde Kyffhäuserland – wurde von der Kreisverwaltung zugelassen. Entscheiden sollen nach dem Willen der Antragsteller die Bürger, dass der Beschluss des Kreistages aufgehoben und die neue Grundschule nicht wie geplant in Bendeleben, sondern in Rottleben gebaut wird.

Der Bescheid sei Ende vergangener Woche verschickt worden, teilte der Pressesprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele auf Nachfrage mit. In den kommenden Wochen müsse man sich nun über die Formalien einigen. Dass ein solches Verfahren gar nicht so einfach zu organisieren sei, lässt Thiele, der auch Verwaltungschef der Kreisverwaltung ist, bereits durchblicken. Es werden noch etliche Absprachen mit Juristen folgen. Ein Bürgerbegehren habe man im Kyffhäuserkreis noch nie durchgeführt.

Rund 4440 Unterschriftenin vier Monaten notwendig

In Rottleben sind Mario Merten und Kerstin Bergner, die als Vertrauenspersonen im Antrag von Malte Ebeling sind, erst einmal froh, dass ihr Antrag Erfolg hatte. Merten (Freie Wähler), der auch Kreistagsmitglied und Ortsteilbürgermeister in Rottleben ist, will nicht verhehlen, dass der Landkreis ihnen „keine Steine in den Weg gelegt“ habe bei der Antragstellung. Im Gegenteil man habe sogar auf bestimmte Formalien aufmerksam gemacht, sagt Merten und spielt noch einmal auf die abgelehnte Bürgerbefragung und das Bürgerbegehren durch Gemeinderat und Gemeinde an.

Die Auseinandersetzung über den Schulneubau in der Gemeinde währt schon länger. Der Landkreis als Schulträger will eine neue Grundschule bauen. Den Standort sollte die Gemeinde festlegen. Sowohl ein Grundstück in Rottleben als auch ein Grundstück in Bendeleben kommen dafür in Frage. Auch ein weiteres Grundstück am Rottlebener Freizeitplatz wurde ins Spiel gebracht. Der Kreistag schloss sich am Ende mehrheitlich dem Votum des Gemeinderats für Bendeleben an.

Nun könnte neu entschieden werden.

Zuvor aber müssen Merten und seine Mitstreiter rund 4400 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern aus dem Kyffhäuserkreis sammeln. „Eine Fleißaufgabe. Aber wir sind keine Einzelkämpfer. Hinter der Bürgerinitiative stehen mehr als nur der Antragsteller und seine Vertrauenspersonen“, sagt Merten.

Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde, stand für eine Erklärung bis Redaktionsschluss nicht zur Verfügung.

Sieben Prozent der Wahlberechtigten im Kyffhäuserkreis, erläutert der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele, müssen das Bürgerbegehren unterstützen und innerhalb der Sammlungsfrist ihre Unterschrift abgeben. Einen Termin für die Sammlung soll demnächst in einer Beratung mit den Antragstellern bestimmt werden. Die Sammlungsfrist beträgt laut Gesetz vier Monate.

Anschließend habe die Landkreisverwaltung acht Wochen Zeit, die Unterschriften zu prüfen. Der Kreistag entscheidet anschließend über die Zulassung des Bürgerbegehren. Dieses wird dann den Bürger zur Entscheidung vorgelegt. Innerhalb von drei Monaten müsse dann der Bürgerentscheid durchgeführt werden, erläutert Thiele. Gegen Ende des Jahres könnte es unter Beachtung aller Fristen so weit sein und die Leute zur Wahlurne gerufen werden. „Formal werde aber keine Wahl abgehalten, sondern ein Bürgerentscheid nach Kommunal- und Landeswahlgesetz“, erklärt Thiele.

Dennoch müssen Stimmzettel gedruckt, Wahlbenachrichtigungen an alle stimmberechtigten Bürger des Kyffhäuserkreises verschickt, Wahlvorstände bestimmt und ein Kreis-Wahlleiter berufen werden.