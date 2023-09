Erstes Stadtfest der Sondershäuser Feuerwehren

Sondershausen. Bei der Veranstaltung soll gemeinsame Tradition gepflegt aber auch Nachwuchs gewonnen werden.

Viele Jahre gemeinsame Geschichte und gegenseitige Unterstützung wollen die 14 Feuerwehren aus den Sondershäuser Ortsteilen am 30. September mit dem ersten Stadtfest der Feuer- und Wasserwehr Sondershausen in Schernberg feiern. Mit einem Umzug durch den Ort, an dem sich auch die Historikgruppe „Ranzengarde“ von der Sondershäuser Wehr mit historischen Fahrzeugen wie dem B 1000 beteiligen wird, beginnt die Veranstaltung. Solche Feste soll es künftig regelmäßig in wechselnden Ortsteilen geben um den Zusammenhalt unter den Wehren zu stärken. Auf diesem Wege hoffen die 300 aktiven Einsatzkräfte in den Ortsteilwehren auch, künftig wieder mehr Nachwuchs für den Freiwilligen Dienst im Brandschutz zu gewinnen.