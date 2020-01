Bottendorf. 75 Sportschützen aus sechzehn Vereinen gehen beim Bottendorfer Neujahrspokal in fünf Disziplinen an den Start.

Erstmals Scheibenanzeige per Videoübertragung

Zum traditionellen Neujahrspokal hatte der Bottendorfer Großkaliber-Schützenverein am vergangenen Wochenende auf seine Schießanlage eingeladen. Insgesamt 75 begeisterte Sportschützen aus Clingen, Elxleben, Mechelroda, Schönewerda, Urbach, Sömmerda, Göllingen, Eisenberg, Buttstädt, Sondershausen, Kelbra, Mellenbach-Glasbach, Werther, SSK Thüringen, Gera sowie Gastgeber Bottendorf, ermittelten in fünf Disziplinen den jeweils Besten. Dabei handelte es sich um die Disziplinen Ordonnanz- und Militärsportgewehr sowie mit Zielfernrohrgewehr auf jeweils auf 100 Meter sowie mit Großkaliberpistole- und Revolver auf 25 Meter Entfernung.

Neben hervorragenden Wettkampfergebnissen konnte sich der gastgebende Verein noch über eine gelungene Premiere freuen. Denn zur diesjährigen Auflage kam erstmals die Scheibenanzeige mit Videoübertragung zum Einsatz, die von den Sportschützen laut Vereinsvorstand sehr gut angenommen wurde. Der bedankt sich an dieser Stelle bei den fleißigen Bottendorfer Schützenkameraden, die diese Anlage zur Trefferanzeige errichtet haben. Gleiches gelte für die gezeigte Disziplin und Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften beim Wettkampf, betonte Vereinschef Hans-Joachim Weberling, der für die Veranstaltung ein positives Fazit zog.

Bereits am 18. Januar wird an gleicher Stelle zu einem weiteren Neujahrsschießen eingeladen, diesmal ermitteln die Schützen mit Kleinkaliber-Gewehr mit Zielfernrohr sowie Kleinkaliberpistole und -revolver die Treffsichersten aus ihren Reihen. Etwa vier Wochen später, am 15. Februar steht dann das Elchschießen mit Schwarzpulver- und Nitrowaffen auf dem Programm, bevor am 14. März zum krönenden Abschluss des ersten Quartals der Frühjahrspokal für Ordonnanz- und Zielfernrohr-Gewehre sowie Großkaliberkurzwaffen zur Austragung kommt, informierte der Bottendorfer Großkaliber-Schützenverein.

Die Sieger:

Ordonnanzgewehr 100 Meter, Herren: Kurt Schossig, SV Ichstedt, 100,82 Ringe

Ordonnanzgewehr 100 m, Damen: Mandy Häussler, SSK Thüringen, 96,30 Ringe

Militärsportgewehr 100 m: Frank Pilz, SV Buttstädt, 100,00 Ringe

Gewehr-Zielfernrohr 100 m: Alexander Eckhardt, SV Elxleben, 150,00 Ringe

Pistole/Revolver 25 m: Frank Pilz, SV Buttstädt, 94 Ringe