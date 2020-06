Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstmals wieder Züge nach Roßleben

Die Premiere in diesem Jahr steht an: Am 27. Juni fahren erstmals wieder Züge nach Roßleben auf der Unstrutbahn. In Zusammenarbeit mit Abellio Mitteldeutschland und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH werden die verlängerten Züge aus Naumburg nach Roßleben durch die IG Unstrutbahn organisiert. Ursprünglich waren die Fahrten anlässlich des Kirschfests geplant. Dieses fällt aus – deshalb schlägt der Verein vor, den Samstag und die Züge für einen Ausflug in das Unstruttal zu nutzen!Neben der Möglichkeit, individuell zu Fuß oder per Fahrrad die Region zu erkunden, gibt es geführte Wanderungen ab Roßleben, Memleben und Wangen.

Der Zug fährt ab Roßleben um 10.32 Uhr nach Wangen. Dort beginnt die geführte Wanderung um 11 Uhr. 15 Uhr wird Roßleben erreicht. Über den Bahnwanderweg, den die IG Unstrutbahn eingerichtet hat und seit einigen Jahren pflegt, führt die Wanderung von Wangen nach Wendelstein, über die Salzwiesen kommt man nach Roßleben. Unterwegs gibt es Infos zur Geschichte der Unstrutbahn, der Wirtschaft in der Region und der Landschaft.

Die Strecke ist zwölf Kilometer lang. Alternativ ist es möglich, ab Memleben um 13.30 Uhr in Richtung Wangen (6 km) zu wandern. Aus Roßleben ist die Anreise nach Memleben mit dem Bus (ab Roßleben Schulplatz 13.21 Uhr) möglich. Von Wangen fährt abends der Zug zurück und erreicht Roßleben um 18:07 Uhr.Für die Teilnahme an den geführten Wanderungen sollte man sich bis zum 25. Juli voranmelden unter 0176/93 70 47 51 oder kontakt@unstrutbahn.de. Weitere Informationen: www.unstrutbahn.de. red