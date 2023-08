Erzählte Oper Aida feiert im Achteckhaus Premiere

Sondershausen. Mit der Adaption seiner Lieblingsoper erfüllt sich Tenor Marvin Scott vom Theater Nordhausen einen Wunschtraum

Seine Lieblingsoper „Aida“ in seiner Lieblingsrolle Radames bringt der aus New York stammende Tenor Marvin Scott vom Theater Nordhausen im Sondershäuser Achteckhaus erstmals in einer musikalisch-erzählerischen Form auf die Bühne. Damit erfülle sich ein Wunschtraum, schwärmt Scott. „Ich bin so dankbar, dass ich das tun kann und es freut mich ungemein, dass so tolle Kollegen aus dem Theater ihr Mitwirken zugesagt haben. Das sind alles bisher versteckte Stars, die nun die Chance haben, sich als Solisten zu zeigen und auszuprobieren. Denn wir haben hier im Theater ein Ensemble voller Superkünstler.“

Scott selbst habe schon als Kind immer gesungen, vorm Spiegel gestanden und die großen Hits von Whitney Houston oder Madonna im Radio begleitet, wie er erzählt. Erzogen als Adventist kam Scott im Teenageralter über einen Freund zum Gospelgesang in Baptistengemeinden. „Ich habe dann auf Lehramt Musiklehrer studiert“, erzählt er, „aber bald festgestellt, dass ich noch mehr Freude daran habe, selbst als Sänger aufzutreten.“

Lied von Richard Strauß ist Auslöser für Sängerkarriere

Als Erweckungserlebnis beschreibt Scott einen Moment am Radio, als er die große Jessye Norman ein Richard-Strauß-Lied singen hörte. „Das hat mich einfach umgehauen. Ich war so berührt, dass ich von da an Sänger werden wollte“.

Tatsächlich gelang es ihm am Washingtoner Opernhaus, einem Weltklassetheater, mehrere Stückverträge zu ergattern und neben den ganz Großen auf der Bühne stehen zu dürfen. „Von Placido Domingo und José Carreras, mit dem ich auf eine Tour des Opernhauses durch Japan gehen durfte, habe ich gelernt, wie man konzentriert arbeitet, aber auch, wie man es genießt, Kunst zu interpretieren.“

Karriere fußt auf Klassik, Kirchenmusik und Unterhaltung

Drei Jahre lang wurde Marvin Scott in verschiedenen Produktionen des Opernhauses verpflichtet, dann entschied er sich, etwas anderes auszuprobieren. In einem Tenortrio bereiste er die USA. Es sei eine intensive Zeit gewesen. Aber irgendwann zog es den lyrischen Tenor zurück zur Klassik, seiner eigentlichen musikalischen Passion. „Ich ergatterte eine gute Rolle in einer „Porgy and Bess“-Produktion und wir waren in ganz Europa damit unterwegs.“ Italien, Griechenland, Russland, Deutschland und vor allem Spanien, wo das Ensemble teilweise 25 Vorstellungen pro Monat spielte, waren die Stationen. „Klassik, Kirchenmusik und Unterhaltung sind die drei Säulen, auf denen meine Karriere fußt und ich möchte keine davon vermissen“, resümiert Scott seinen Werdegang. Über einen Freund sei er nach Deutschland gekommen, wo er sich zuerst in Berlin niederließ.

Die Vorzüge des deutschen Stadttheatersystems

Mit einigen kleineren Jobs als Sänger schlug er sich durch den Alltag und lernte die Vorzüge des deutschen Stadttheatersystems kennen und schätzen. „Es ist ein tolles Gefühl, mit einem Ensemble jede Rolle neu und von Anfang an erarbeiten zu können. Ich war es ja gewohnt, dass ich die Rolle schon draufhaben musste und dann in die Produktion eingepasst wurde.“ Seine Bewerbungsrunde an deutschen Theatern führte ihn auch nach Nordhausen, wo er schließlich einen Vertrag als Chorsänger mit Solo-Verpflichtungen unterschrieb.

Tenor Marvin Scott vom Theater Nordhausen bringt seine Lieblingsoper „Aida“ mit seiner Lieblingsrolle, den Radames, in einer musikalisch-erzählerischen Form im Sondershäuser Achteckhaus auf die Bühne. Foto: Olaf Schulze

Und natürlich genießt Marvin Scott durch sein erfolgreiches Tenortrio Fellas inzwischen auch eine große Popularität. Für seine eigene künstlerische Weiterentwicklung brauche er solche Projekte abseits des Opernbetriebes, seine innigste musikalische Liebe sei und bleibe die Klassik. In der kommenden Spielzeit geht Marvin Scott noch einen Schritt weiter mit seiner ambitionierten Erzählversion der großen Verdi-Oper. Dann ist er als Radames Ensemblemitglied einer riesigen „Aida“-Produktion, die in großen deutschen und europäischen Arenen gezeigt wird.

Am Dirigentenpult wird ein guter, alter Bekannter stehen, mit dem er in Nordhausen vor fast zehn Jahren die ersten kleinen Solo-Programme im Theaterraum der pro Vita Akademie einstudiert hatte: Michael Ellis Ingram, einst Kapellmeister im Loh-Orchester. Der sagt heute über seinen Landsmann: „Marvin ist ohne Übertreibung einer der besten Darsteller, mit dem ich jemals gearbeitet habe.“

Erste Aufführungen von „Die Opernerzählung Aida von Giuseppe Verdi“ in Sondershausen am Samstag, 26. August, um 18 Uhr im Achteckhaus und in Nordhausen am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr im Jugendclubhaus. Tickets für beide Vorstellungen gibt es noch in den jeweiligen Stadtinformationen.