Friedrichsrode. Weiß gezuckert zeigte sich am Donnerstagmorgen Friedrichsrode,

Es gibt doch noch Schnee

In eine Winterlandschaft hatte sich das Künstlerdorf im Helbetal am Donnerstagmorgen verwandelt. „Es gibt ihn noch den Winter. Auch wenn er uns nur stundenweise ein wenig Schnee vorbeischickt. Der Schnee lässt gleich alles ein wenig heller und freundlicher aussehen“, schreibt Christiane Wiesemann. Flockenwirbel gab es auch rund um Sondershausen bereits am Mittwochabend. Allerdings war die kristallene Pracht dort schon wieder verschwunden, bevor die Morgensonne sie zum Glitzern bringen konnte.