„Es ist nicht schlimm, wenn man mal auf der Suche ist“

Aus einem der Einspielzimmer der Blechbläser, die sich im Bürotrakt des Hauses der Kunst befinden, sind Trompetenklänge zu hören. Ralf Glitscher, Solo-Trompeter des Loh-Orchesters, bereitet sich auf eine Probe vor. Dass er das Instrument Trompete spielt, „hat sich so ergeben“, erzählt er zwischen den Übungen zum „Warmspielen“. Im Alter von acht Jahren haben ihn seine Eltern zur Musikschule gebracht, „da war ein Trompetenlehrer, sah mich und sagte: Der wird Trompeter“, erzählt der Loh-Musiker schmunzelnd. Interesse an einem anderen Instrument habe er zu der Zeit nicht gehabt, im Alter von acht Jahren eigentlich überhaupt keine eigenen Vorstellungen in dieser Richtung. Das Trompete spielen habe ihm nach einer gewissen Zeit aber sehr zugesagt. Besucht hat Ralf Glitscher zu DDR-Zeiten für die musikalische Ausbildung eine externe Spezialschule in Halle. Seine Eltern wollten ihn nicht aus seiner Schule nehmen. Die Schulzeit endete mit dem Abitur. Zur Zeit der politischen Wende musste er seinen Armeedienst absolvieren und spielte drei Jahre lang in einem Militärorchester in Löbau. Im Anschluss nahm er ein Informatikstudium in Dresden auf. Dies sei auch die Zeit gewesen, in der Ralf Glitscher eine Entscheidung zu treffen hatte. „Entweder mache ich es richtig oder gar nicht“, stellte er sich damals die Frage in Bezug auf eine mögliche musikalische Karriere. Denn parallel zum Studium Musik zu machen, wäre nicht gegangen. Schließlich ist Ralf Glitscher doch bei der Musik gelandet und hat in Leipzig studiert. Er selbst sagt, dass dies mit 28 Jahren ungewöhnlich spät gewesen sei – andere beginnen das Musikstudium bereits mit 18 Jahren, „manche sogar mit 16“, betont der Loh-Musiker. Aufgrund des Altersunterschiedes sei das Studium auch nicht so einfach gewesen. So hätte er mehr Lebenserfahrung gehabt, aber auch mehr Ausgaben, als jüngere Studenten – „man ist mit 28 nun mal anders als mit 18 Jahren“, bringt er es auf den Punkt. Seine erste richtige Anstellung hatte der heute 51-Jährige im Loh-Orchester Sondershausen. Die Stelle sei frei gewesen, und er habe sich beworben. Und „wenn man die Einladung hat, spielt das Alter keine Rolle“, erklärt Glitscher.

An sein erstes Konzert könne er sich nicht mehr erinnern. Im ersten Jahr habe er nur eine 50 Prozent-Stelle gehabt und deshalb nicht so viel gespielt. Was ihm am Loh-Orchester so sehr gefällt, ist die Vielfältigkeit. „Wir decken eine große Bandbreite ab“, sagt er bezüglich des Repertoires. Wichtig ist ihm, dass das Trompetenspiel immer schön klingt, „die tonliche Qualität ist das A und O“. Dass Blechbläser oftmals noch als „Handwerker“ verschrien werden, kann er so nicht stehen lassen. Sein aktuelles Instrument hat er seit 2001, „das spiele ich schon, solange ich beim Loh-Orchester bin“. Es wurde in einer Firma gefertigt, in der man verschiedene Komponenten zusammenstellen lassen kann. Ausschlaggebend für den Kauf beziehungsweise die Anfertigung eines Instruments seien bei den Trompetern die Metallstärke und die sogenannte Schallgröße – in Kombination hätten sie eine Auswirkung auf den Klang. Ein gutes Orchester-Instrument würde man für unter 10.000 Euro bekommen, wobei eine Vergoldung – auch die hat eine Auswirkung auf den Klang – allein mit etwa 1500 Euro zu Buche schlägt. Spielen könnte man die Trompete praktisch sein Leben lang. Nur Korrosion durch Speichel und hauptsächlich Kondenswasser setzen dem Instrument zu. Das Material könne aber auch durch Handschweiß an den Griffstellen angegriffen werden. „Wenn die Trompete nur versilbert wäre, müsste man sie öfter putzen, weil sie anläuft.“

Sein Instrument wäre dünn versilbert und anschließend ganz dünn vergoldet worden, erzählt Ralf Glitscher. Aber nicht nur auf ein gutes und auf die persönlichen Bedürfnisse beziehungsweise Vorlieben abgestimmtes Instrument kommt es an. An der Soloposition sei es unerlässlich, fit zu sein. Gemeint ist hier der Ansatz – denn der Bläser ist es, der den Ton erzeugt. Zur Fitness zähle aber auch, muskulär und atmungstechnisch auf einem bestimmten Niveau zu sein – dies erfordert regelmäßiges Üben. Und das macht Ralf Glitscher, zusätzlich zu den Orchesterproben im Haus der Kunst, je nach Bedarf etwa eine bis anderthalb Stunden am Tag, wenn man alles zusammenrechnet. Der Umfang sei abhängig davon, was gespielt wird. So genüge bei einem aus Sicht des Trompeters anstrengenden Programm oft eine Auflockerung sowie ein gründliches Einspielen. Auf die Frage, ob das Proben zu Hause nicht die Nachbarn stören würde, muss Glitscher erst mal schmunzeln. „Die gehen alle arbeiten tagsüber, da kann man schon mal Krach machen“, sagt er dann. Zudem sei im Zentrum von Leipzig – hier wohnt der Loh-Musiker aus familiären Gründen – viel Lärm. Es hätte sich bei ihm bislang noch niemand beschwert. Und sollte es zu Hause doch einmal nicht klappen, gibt es noch in der Musikschule, an der er nebenbei – allerdings nicht so umfänglich – unterrichtet, die Möglichkeit zum Proben. Prinzipiell spiele er bei einem Stück das zur Aufführung kommt lieber mehr als zu wenig. Als Beispiel nennt er die Romantik, wo „viel Blech gefordert wird“. Besondere Auftritte und Konzerte aus seiner bisherigen Zeit beim Loh-Orchester zu benennen, kann er auf Anhieb nicht, „es gibt so viele, an die ich mich gern erinnere“. Rückblickend sei es für ihn die richtige Entscheidung gewesen, sich irgendwann ganz der Musik gewidmet zu haben. „Es ist nicht schlimm, wenn man mal auf der Suche ist. Man muss sich nur irgendwann entscheiden“, ist er überzeugt. Viel zu verdanken habe er seinem Professor Peter-Michael Krämer, bei dem er in Leipzig studierte. „Er ist eine Koryphäe gewesen und hat mir das nötige Rüstzeug gegeben, um im Dienst zu bestehen. Er war immer für seine Studenten da und ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand“, erzählt der Loh-Musiker.

Jungen Leuten, die den Wunsch haben, Berufsmusiker zu werden, rät er, nicht blauäugig an die Sache heranzugehen. Man müsse schon viel an Energie, Elan und Zeit zum Üben investieren, um es zu schaffen. „Was ich für wichtig halte, ist Selbstreflexion – wie schätzt man seine Leistung selber ein.“ Von der Musik begeistert ist auch sein 12-jähriger Sohn. Er spielt Saxofon und Schlagzeug in der Schule, sucht noch ein Gymnasium mit „musikalischem Touch“. In eine bestimmte Richtung werde Ralf Glitscher ihn diesbezüglich aber auf keinen Fall drängen, „man muss so etwas selben wollen“.