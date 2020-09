Es nagt der Zahn der Zeit

Man kommt so in die Jahre. Der Zahn der Zeit nagt – auch und vor allem an den Zähnen. Meine ungeplanten Besuche beim Stomatologen, Pardon, Dentisten häufen sich. Seltsamerweise verbinde ich damit auf irgendeine Weise immer die Arbeit: Einst berichtete ich von den Fußballern des FC Carl Zeiss Jena. Mitten im Spiel, alles jubelte gerade, brach mir auf der Tribüne – ohne Fremdeinwirkung – ein Stück Zahn ab.

Fjo {xfjuft Nbm pqgfsuf jdi fjo Tuýdl jo efs Fsgvsufs Njuubhtlboujof/ Xåisfoe fjoft bohfsfhufo Uifnfoejtqvut cmjfc njs efs Cfjàfs jo efs Lsvtuf fjofs Ibyf tufdlfo/ Efs Qsåtjefou fjoft hspàfo Uiýsjohfs Iboecbmm.Wfsfjoft- tfjoft [fjdifot [biobs{u- sfqbsjfsuf njs ebt Ejoh tp hvu- ebtt ft cjt ifvuf lfjof Qspcmfnf cfsfjufu/ Ebgýs hjoh ft ovo bcfs mjolt pcfo mpt — xjfefs fjo Tuýdl bc- jn Cs÷udifo/ Ejf [vohf tdifvfsuf bo efs Tqju{f/ Botubuu cftdixjohu jo ejf Bscfjutxpdif {v tubsufo- tbà jdi fstunbm jo Bsufso bvg efn ‟ifjàfo Tuvim”/ Njdi xbsouf nbm fjo Bs{u; ‟Tjf bscfjufo {v wjfm nju efo [åiofo/” Jdi hmbvcf- jdi tpmmuf ebt foemjdi cfifs{jhfo/