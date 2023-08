Esperstedt krönt neue Riedprinzessin

Öffentliche Auftritte, wie hier beim 29. Fliederfest in Bad Frankenhausen, gehörten zum Tagesgeschäft von Riedprinzessin Isabell. Nun dankt Esperstedts Hoheit ab.

Esperstedt. Das Sommerfest der Vereine im Frankenhäuser Ortsteil steht wieder an. Neben einem bunten Programm mit Hähnekrähen und Spaßolympiade gibt es auch eine Krönung.

Das Sommerfest wird am kommenden Samstag, 12. August, in Esperstedt gefeiert. Es ist ein Fest der Vereine, des Ortsteils und der Einwohner, zu dem auch Gäste willkommen sind. Start ist am Morgen um 9 Uhr mit einem Hähnekrähen. Um 10 Uhr beginnt ein buntes Markttreiben, 11 Uhr die Spaßolympiade und ab 14 Uhr ist Blasmusik der Hainröder Dorfmusikanten zu erleben.

Am Abend um 19.30 Uhr wird im Beisein weiterer Hoheiten der Region in einer feierlichen Zeremonie die neue Riedprinzessin gekrönt. Riedprinzessin Isabell Landes gibt nach fünf Amtsjahren das Zepter an eine Nachfolgerin weiter. Diese wird wieder eine Esperstedterin sein, mehr werde nicht verraten, macht Ortsteilbürgermeisterin Katy Schmidt (parteilos) neugierig. Die Riedprinzessin gibt es seit 2007. Isabell Landes, seit 2018 im Amt, hatte nach der Corona-Zwangspause ein weiteres Jahr drangehängt. Um 20 Uhr erklingt dann Musik der 80er, 90er und House-Musik von Decade Underground (Eintritt Abendveranstaltung 5 Euro).

Bereits am Vorabend, 11. August, findet um 19 Uhr auf dem Saal im Bürgerhaus ein Dia-Vortrag mit Jürgen Schweser statt. Der Ortsteil der Stadt Bad Frankenhausen kann in diesem Jahr auf 30 Jahre Vereinsfest zurückblicken.