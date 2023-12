Ex-Partnerin nachgestellt und bedroht: Angeklagter muss mehrere Tausend Euro Strafe zahlen

Kyffhäuserkreis Zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro wurde ein 32-jähriger Mann aus dem Kyffhäuserkreis verurteilt. Er soll seiner früheren Partnerin über mehrere Monate nachgestellt haben.

Zum Prozess am Sondershäuser Amtsgericht war der Angeklagte gar nicht erst erschienen. Dennoch fällte das Gericht im Fall des 32-Jährigen ein Urteil. Der Mann soll sich gegenüber seiner ehemaligen Freundin gleich mehrfach schuldig gemacht haben. Im Zeitraum von Oktober 2022 bis April 2023 soll er ihr mehrfach nachgestellt haben. Unter anderem habe er sich Zugang zu ihrem E-Mail-Konto verschafft, das die Ladenbetreiberin beruflich und privat nutzte. Durch Mails, die er in ihrem Namen geschrieben habe, hätten sich viele Kunden von dem Geschäft abgewendet, was zu einem finanziellen Nachteil von geschätzt 12.000 Euro geführt habe.

Beleidigungen und Bedrohungen über langen Zeitraum hinweg

Zudem habe der Mann seiner Ex-Freundin Mails mit beleidigendem und bedrohlichem Inhalt geschickt, sie als Nutte bezeichnet, ihr mit Vergewaltigung und dem Tod gedroht, hieß es vor Gericht. Außerdem soll er über Amazon Bestellungen über ihr Konto ausgelöst und Leistungen eines Internetanbieters in Anspruch genommen haben, für die sie zur Zahlung aufgefordert wurde.

Zwischendurch habe es bereits einen Gerichtsbeschluss gegeben, nach dem er nicht mehr mit der 39-Jährigen in Kontakt treten durfte, doch er hielt sich nicht daran und schrieb weiterhin Textnachrichten, so der Vorwurf.

Später soll der Angeklagte den neuen Freund seiner Ex bedroht haben. Dabei habe er ihr ein Foto mit einer Pistole geschickt und in etwa geschrieben: „Mal sehen, ob dein Baby auch noch so einen großen Mund hat, wenn wir vor der Tür stehen. Du kannst Lebewohl sagen.“

Das Gericht verurteilte den bislang nicht vorbestraften Mann zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu 30 Euro.