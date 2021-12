Exoten und Zwerghühner bei Kleintierbörse in Heldrungen zum Tausch angeboten

Heldrungen. Rassegeflügelzuchtverein An der Schmücke lädt zur Kleintierbörse nach Heldrungen ein. Momentan unter 2G-Bedingungen.

Seit Ende September lädt der Rassegeflügelzuchtverein An der Schmücke wieder alle zwei Wochen zur Kleintierbörse in seine Ausstellungshalle ein. So auch am Samstag. Die Börse in Heldrungen fand unter 2G-Bedingungen statt. „Wir müssen jedes Mal einen neuen Antrag beim Gesundheitsamt stellen“, sagt Vereinschef Günter Brandt zum Prozedere. Dann könne es sein, dass es erst drei Tage vor der Veranstaltung grünes Licht dafür gibt. Insgesamt „klappt das aber ganz gut“, so Brandt.

Der Verein sei froh, nach mehr als anderthalb Jahren überhaupt wieder zu Veranstaltungen einladen zu können. Da nehme man den logistischen Mehraufwand gern in Kauf. Denn nur allein von den Mitgliedsbeiträgen könnten die Fixkosten, wie für Strom, die Unterhaltung des Gebäudes sowie die Grundsteuer nicht finanziert werden.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Anzahl der Züchter und Besucher liege bei weitem nicht so hoch, wie vor der Corona-Pandemie. „Man merkt schon, dass das eine Rolle spielt. Viele sind vorsichtig und kommen nicht“, so der Vereinschef. Unzufrieden war man trotzdem nicht. Züchter aus dem Kyffhäuserkreis, Erfurt, Weimar, Sömmerda und Jena sind gekommen, um ihre Tiere zum Tausch und Kauf anzubieten. So waren unter anderem Tauben, Hühner, verschiedene Exoten wie Zebrafinken, Papageien und Wellensittiche, Kaninchen sowie Zwerghühner in der Ausstellungshalle zu sehen und zu hören.

Neben dem Verkauf und Tausch von Tieren stand vor allem der Austausch in den Reihen der Züchter im Vordergrund. Darauf habe man in der Vergangenheit lange verzichten müssen. Für den gastgebenden Verein sind die Kleintierbörsen von großer Bedeutung. „Wir versuchen so, durch die Pandemie zu kommen“, betonte Brandt. So sei ihm bekannt, dass einige Rassegeflügelzuchtvereine schon die Segel streichen mussten.

Am Samstag, dem 18. Dezember, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr ist die nächste Kleintierbörse in Heldrungen geplant.